李千娜誇尪幫買衛生棉 王彩樺自曝停經

金馬獎最佳動作設計電影《恨女的逆襲》8日舉辦記者會，監製何平、導演李宜珊率主演王彩樺、李千娜、林怡婷、黃惟、田翔元、曾皓澤聯袂出席，片中王彩樺飾演正宮，跟游安順是夫妻關係，李千娜則演出小三，兩女為了進入角色，有默契在拍攝現場完全不說話。

拍攝前1天李千娜傳訊息問王彩樺，兩人在片場到底要不要說話？王彩樺回說：「不要，1句都不要，我先生都你在用！」兩女在拍攝過程連眼神都完全沒有交集，甚至吃便當都要搶位置，分別搶坐在游安順的左右邊，不過她們戲外感情好，李千娜私底下都叫王彩樺「媽咪」，耶誕派對都會一起過。

片中游安順對李千娜十分貼心，會幫女方買衛生棉，問王彩樺她老公是否也會幫忙買衛生棉？王彩樺停頓了一下，自曝：「我停經了！」李千娜亦分享，老公黃尚禾也是暖男，也幫忙買過衛生棉。

片中王彩樺跟林怡婷有許多母女親情戲，聊到現實生活中女兒有無叛逆期？王彩樺說：「叛逆期都會有，我以前問她學校都在幹嘛？她之前都會講，變成少女的時候，就回的比較簡短，都是幾個字的回答。」