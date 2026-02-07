李千娜認《世紀血案》失言：片酬全捐慈林基金會 怒控製作人隱瞞真相

繼楊小黎、簡嫚書之後，電影《世紀血案》爭議延燒至客串演員李千娜。面對日前在記者會上「淡化悲劇」的失言風波，李千娜今（7日）發出沈痛聲明，不僅對林義雄家屬及社會大眾多次致歉，更宣布全數捐出該片片酬給慈林基金會，並憤怒揭露製作公司在合作過程中「隱瞞事實」且「回應草率」。

李千娜在聲明中點名該片製作人郭木盛。她表示對方是過去拍戲認識的前輩，當時受邀客串飾演一名虛構的雜貨店老闆娘，拍攝期僅四天。製作方當時聲稱電影是以「正義與希望」的方式重啟呈現，並未詳述細節。

李千娜坦言自己因對「母親保護小孩」的角色共感而接演，卻忽略了歷史悲劇的沉重本質，也未做好合作事實的釐清，對此感到非常後悔。

針對核心的授權問題，李千娜表示查證後才知電影未經林義雄先生或家屬同意，這已明顯「違反與經紀公司的合約」。她透露曾試圖與製作公司溝通，卻僅獲得「草率的回應」。目前她已啟動更明確的調查，將針對製作公司的違約行為進行後續處理。

對於在記者會上稱「事件沒那麼嚴重」的言論，李千娜再次致歉，承認自己態度輕率、未顧及家屬傷痛，辜負了專業身份。 她強調捐出全數片酬並非為了平息爭議，而是希望能對受難者表達最基本的歉意，並承諾未來會更嚴肅面對這段白色恐怖歷史。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導

