李千娜跨年獨家在臺北 U:NUS預告有驚喜

記者王丹荷／臺北報導

2026臺北跨年高爾宣OSN、王ADEN、李千娜、U:NUS等都是首登卡司，其中李千娜更是跨年獨家就在臺北，當晚不趕場，陪市民一起歡度。自出道以來，2026是李千娜第1次在臺北唱跨年，心情是既驚訝又開心，歲末年終之際，李千娜表示，今年對她來說發生了很多很多大事，「這讓我更強壯、增加許多智慧、考驗，也成長許多。」

對於臺北跨年，李千娜透露這次表演把許多經典歌曲變成組曲，「特別請專輯製作人王希文老師重新編曲製作，還有帶來從未表演的特別橋段以及舞蹈演出，希望在今年的最後一天帶來熱鬧氣氛還有滿滿祝福，給觀眾很不一樣的跨界合作。」今年她完成了出道18年來，首場大型演唱會，也期許繼續邁向下一個目標去挑戰。

高爾宣自女兒出生後，就不否認自己是女兒傻瓜，「這次是第1次唱臺北跨年，當晚結束後直接回家抱女兒、跟她一起度過新年的第1天！」之前就說過老婆的預產期在1月，被問如果兒子提早報到怎麼辦？「有想過這個問題，如果真的提早來了，那就真的是最難忘的1場跨年。第2胎心情上有比較放鬆，但也多了另一種期待」，高爾宣也透露對2個小寶貝的寵愛程度會公平，也希望他們長大後能照顧彼此。

高爾宣提及平常就有運動的習慣，所以對臺北跨年晚會演出完全不擔心體能，屆時他將攜手王ADEN，以抒情饒舌結合R&B氛圍，點燃臺北的音樂能量。而大家所期待的演唱曲目，除了王ADEN會為了臺北跨年帶來不一樣的舞蹈與歌曲編排外，高爾宣也保證「歌單會準備1組特別的給臺北粉絲。」

高爾宣也形容2025年對他來說是個轉折年，很多事情從「衝」變成「沉澱」，包括音樂、家庭還有自己，「以前的我會一直想往前衝，但今年因為不想錯過女兒長大的過程，開始學著去平衡生活」，而他覺得自己調整的還不錯，生活過得如魚得水。

臺北跨年的卡司中，全創作冠軍男團U:NUS一曝光，讓許多粉絲期待，為了首登2026臺北跨年，他們也密集練舞準備，「這是我們第1次登上臺北跨年舞台，心情真的非常興奮！也會互相提醒、更加自律地照顧好自己的狀態，才能把最好的表演呈現給大家。」誠意滿滿的他們精心準備全新歌曲，還會有跨界合作，團員們語帶興奮地說：「沒想過能站上臺北跨年舞台，相信今年會刷新我們的印象。」

他們也期待藉由每一首歌曲，讓大家更清楚地看見U:NUS，「就像是一塊塊拼圖，而讓我們最具代表性的下一張專輯已逐漸成形。」2025後半年對U:NUS有著深刻的意義，「是我們團員彼此團結在一起又很專注的時刻，有著以往不同的默契，期望新的音樂，會帶給大家更多正面的能量。」「臺北最High新年城－2026跨年晚會」12月31日晚間7時起在中視、中天綜合台Live轉播。

李千娜跨年獨家就在臺北。（中視提供）

U:NUS預告臺北跨年將有驚喜的跨界合作。（中視提供）

高爾宣OSN第1次在臺北唱跨年。（中視提供）

王ADEN將在臺北跨年晚會演出。（中視提供）