李千娜退出櫻花季演出 《世紀血案》風波延燒：避免模糊活動主旨

李千娜主演電影《世紀血案》引發爭議，更因受訪時的不當言論遭炎上，繼7日發聲道歉後，今（8）日她也宣布退出櫻花季演出，並再次致歉。

今日李千娜在IG限時動態以黑底白字寫道：「對不起，為避免模糊櫻花季活動原本的主旨與氣氛，經審慎評估後決定，我將不出席本次櫻花季演出活動。再次感謝主辦與各方的理解與包容，以及所有朋友的關心，衷心祝福櫻花季活動順利圓滿。」而李千娜日前錄製《WE ARE 我們的除夕夜》節目，文化總會已發出聲明表示「節目將適當調整」。

李千娜在《世紀血案》飾演林義雄的鄰居，她在殺青記者會一句「沒那麼恐怖」遭到抨擊，她昨日道歉表示：「我首先要向林義雄本人、及其家人和朋友道歉，對於我所有的言論和不適當的表達，說對不起。同時也要向所有感到不適、憤怒或受傷的人道歉，我虛心接受所有的建議、批評和指教。」認為自己確實失職，是在前輩製作人郭木盛邀請下客串，角色為虛構人物，經多方查證才得知電影未取得授權。