李千娜退出櫻花季！主辦找《陽光女子合唱團》女星救火 神秘嘉賓曝光
記者王培驊／台北報導
電影《陽光女子合唱團》全台票房突破5億元，話題持續延燒，片中表現亮眼的台語金曲歌后孫淑媚，聲勢也跟著水漲船高。高雄櫻花季主辦單位今（11日）公布神祕嘉賓名單，正式宣布孫淑媚將於3月13日登上櫻花季舞台，並安排長達40分鐘的完整演出。
原訂出席3月13日櫻花季演出的李千娜，日前因電影《世紀血案》相關風波，已透過IG發文宣布退出演出。櫻花季主辦單位強調，演出內容皆依活動整體規劃安排，期待觀眾將焦點回到舞台本身，感受音樂帶來的魅力。主辦單位表示，今年櫻花季舞台規劃，希望結合影視與音樂能量，孫淑媚兼具歌手與演員身分，近年作品屢創話題，期待她溫暖又充滿力量的歌聲，能為春天的高雄帶來不同層次的感動。
孫淑媚自14歲參加《21世紀新人歌唱排行榜》出道，1995年推出首張專輯《小心》，出道已31年，憑〈媽媽你無對我講〉、〈愛你愛甲心痛〉、〈舞女〉等歌曲奠定台語歌壇地位，近年也積極跨足戲劇，展現多元面向。她近期在《陽光女子合唱團》中飾演個性剽悍的女受刑人，反差演出獲得不少好評，電影上映後票房持續攀升，也讓她再度成為討論焦點。日前孫淑媚也宣布，將於6月在北流舉辦出道30年的個人演唱會，演藝事業迎來新高峰。相信她充滿溫度與力量的歌聲，將在櫻花盛開的季節，照亮整個大高雄。
《陽光女子合唱團》掀尋人熱潮！大眼正妹「小晨」被起底
電影《陽光女子合唱團》上映至今全台票房勢如破竹，日前已正式突破5億大關，持續刷新國片紀錄！片中關於女性成長與奮鬥的故事賺取觀眾熱淚，更帶動片中表現亮眼的台語金曲歌后孫淑媚聲勢水漲船高。
電影《陽光女子合唱團》上映至今全台票房勢如破竹，日前已正式突破5億大關，持續刷新國片紀錄！片中關於女性成長與奮鬥的故事賺取觀眾熱淚，更帶動片中表現亮眼的台語金曲歌后孫淑媚聲勢水漲船高。
本周就是農曆春節假期，適逢櫻花盛開的季節，彰化縣芬園鄉神農獎得主張洲府種植的上萬棵洲府枝垂櫻、八重櫻、河津櫻大爆發，美不勝收，遊客漫步在花海中都直呼「不用上山就能欣賞到壯觀花海，真是太美了！」過年期間整個園區都是一片「紅通通」，充滿年味喜氣，賞櫻正是時候。
過年賞櫻不用上山！彰化芬園上萬棵櫻花大爆發超壯觀
改編自1980年震撼全台的「林宅血案」的電影《世紀血案》，先是演員李千娜失言遭炎上，隨後爆出劇組未取得當事人林義雄及家屬同意便進行拍攝，引發輿論撻伐，演出該劇的演員陸續發聲道歉後，一度被質疑「神隱」的資深演員寇世勳，日前發聲致歉，他稍早於臉書再度曬出聲明，禁止製作方露出有關他的肖像、聲音等，否則將採取法律行動。
自從18年前《海角七號》以5億3000萬榮登台灣影史第1之後，就再也沒有國片能刷新紀錄，但最近突然有一部《陽光女子合唱團》，以暴衝之勢迅速登上國片第2，目前票房已達4.88億。曾經也是電影人的文化部長李遠被問及此事時表示，以其每週9千萬以上的票房速度，相信春節期間就有機會變成國片史上的第1。
（中央社記者王心妤台北10日電）胡瓜發起並與康康跟歐弟一起主持的演唱會「鑽石舞台之夜」，由於演出人之一的李千娜因電影「世紀血案」捲入爭議，胡瓜表示，李千娜唱酬全捐給慈善單位，她會如期演出。
電影《世紀血案》以「林宅血案」為主軸，卻未獲得林義雄等人授權，引起軒然大波。客串演出的李千娜因為在記者會失言遭網友抵制。她才宣布退出3月中的櫻花季演出，至於是否出席在北流舉辦的「鑽石舞台之夜演唱會」，對此主辦人胡瓜今天也做出回應。胡瓜表示，有收到李千娜傳來的訊息，「我這幾天不在台灣，她有說不好意思影
