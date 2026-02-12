李千娜退出櫻花季！主辦找《陽光女子合唱團》女星救火 神秘嘉賓曝光

記者王培驊／台北報導

電影《陽光女子合唱團》全台票房突破5億元，話題持續延燒，片中表現亮眼的台語金曲歌后孫淑媚，聲勢也跟著水漲船高。高雄櫻花季主辦單位今（11日）公布神祕嘉賓名單，正式宣布孫淑媚將於3月13日登上櫻花季舞台，並安排長達40分鐘的完整演出。

原訂出席3月13日櫻花季演出的李千娜，日前因電影《世紀血案》相關風波，已透過IG發文宣布退出演出。櫻花季主辦單位強調，演出內容皆依活動整體規劃安排，期待觀眾將焦點回到舞台本身，感受音樂帶來的魅力。主辦單位表示，今年櫻花季舞台規劃，希望結合影視與音樂能量，孫淑媚兼具歌手與演員身分，近年作品屢創話題，期待她溫暖又充滿力量的歌聲，能為春天的高雄帶來不同層次的感動。

孫淑媚自14歲參加《21世紀新人歌唱排行榜》出道，1995年推出首張專輯《小心》，出道已31年，憑〈媽媽你無對我講〉、〈愛你愛甲心痛〉、〈舞女〉等歌曲奠定台語歌壇地位，近年也積極跨足戲劇，展現多元面向。她近期在《陽光女子合唱團》中飾演個性剽悍的女受刑人，反差演出獲得不少好評，電影上映後票房持續攀升，也讓她再度成為討論焦點。日前孫淑媚也宣布，將於6月在北流舉辦出道30年的個人演唱會，演藝事業迎來新高峰。相信她充滿溫度與力量的歌聲，將在櫻花盛開的季節，照亮整個大高雄。



