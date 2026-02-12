李千娜退演不冷場！《陽光女子合唱團》女星加入櫻花季 神秘嘉賓曝光

即時中心／温芸萱報導對於無黨籍立委高金素梅涉詐領助理費，民進黨立委王世堅竟稱「高金素梅是台灣派，原住民是最忠實的台灣派」，民進黨前立委高嘉瑜今日受訪時就直言，王世堅的發言是對司法信任，但高金素梅過去部分言論，例如「我們習近平」等語，甚至是其過去在立院的問政的確也讓人質疑其立場。無黨籍原住民立委高金素梅近日因涉嫌以人頭詐領助理費，引發各界關注，甚至有傳言將矛頭指向她辦公室所在的立法院青島二館，稱「風水不好」導致風波不斷。對此，曾在青島二館辦公的民進黨前立委高嘉瑜今日受訪時直言，自己過去在二館辦公感覺相當良好，從未覺得有所謂風水問題，「風水之說聽聽就好，不必過度聯想。」高嘉瑜指出，青島二館辦公環境單純，當時僅有8名立委，多為女性立委，氣氛相對單純，且距離立法院中心大樓較遠，反而少了許多是非紛擾，是相當不錯的辦公空間。她也舉例表示，曾在青島二館辦公的前立委林奕華，如今已擔任台北市副市長；陳玉珍委員目前也積極投入金門縣長選舉，顯見與所謂「風水」並無直接關聯。至於外界盛傳在青島二館辦公的立委容易敗選，高嘉瑜則認為，選舉本就有勝有負，「落選在哪裡都有可能」，無須牽強附會。而針對民進黨立委王世堅日前表示「高金素梅是台灣派，原住民是最忠實的台灣派」一說，高嘉瑜回應，王世堅的發言應是基於對司法的尊重與信任。不過，她也坦言，高金素梅過去部分言論與作風，確實引發社會爭議，例如曾說出「我們習近平」等語，讓不少人認為高金素梅「把中國當成她的國家」，高嘉瑜直言，高金素梅過去在立院的問政的確也讓人質疑其立場。最後，高嘉瑜表示，她認同「原住民是最忠實的台灣派」這句話，但若有人藉由原住民身分赴中國獲取不當利益，甚至涉及中資或違反國安相關法規，政府理應依法偵辦。她強調，中國對台滲透與認知作戰無所不在，相關爭議應回歸司法調查，由檢調單位釐清事實真相，再由社會公評。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：快新聞／高金素梅「我們習近平」再被點名！高嘉瑜嗆：問政表現讓人質疑立場 更多民視新聞報導清明節前夕傳川習會？《南華早報》：川普4月初擬赴北京廚餘養豬轉型ING！政院曝192場喊不再使用 占48%豬隻頭數1張圖證實「台灣企業超強」！網驚：難怪中國想統一

民視影音 ・ 20 小時前 ・ 1 則留言