李千娜退演不冷場！《陽光女子合唱團》女星加入櫻花季 神秘嘉賓曝光
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導
原定於3月13日登上「高雄櫻花季」舞台的李千娜，日前因電影《世紀血案》風波，宣布退出演出。櫻花季主辦單位昨（11）日公布神秘嘉賓名單，正式宣布國片《陽光女子合唱團》演員、金曲歌后孫淑媚加入13日演出陣容，並安排長達40分鐘的演出，消息一出立刻引發關注。
李千娜在IG宣布退出櫻花季演出後，外界相當關注櫻花季的演出陣容將會有何變動。主辦單位於昨（11）日公布神秘嘉賓名單，邀請在《陽光女子合唱團》中飾演「阿珮」一角、以細膩演技與歌聲打動觀眾的金曲歌后孫淑媚登上櫻花季舞台。隨著近年作品屢創佳績、人氣攀升，孫淑媚此次加盟櫻花季備受關注，不少歌迷也期待她以溫暖歌聲，照亮高雄。
孫淑媚近期在《陽光女子合唱團》中的亮眼表現獲得不少好評。此外，孫淑媚去年在高雄流行音樂中心舉辦出道以來首場個人演唱會，日前更宣布將於6月6日在台北流行音樂中心開唱，勢必再引發一波搶票潮。
更多FTNN新聞網報導
翁倩玉睽違47年回台拍片！親揭點頭原因 盼觀眾看完打電話給媽媽
《陽光女子合唱團》票房破4億！中國上映受關注 語言與議題恐面臨審查考驗
《陽光女子合唱團》舊作也能看了！原本溫柔女獄警竟是她演的 當年謊報身高
其他人也在看
李千娜掰了！高雄櫻花季宣布神祕嘉賓《陽光女子》歌后接棒
近日電影《世紀血案》被控未獲得當事人或家屬授權就進行拍攝，引發輿論撻伐，其中，演員李千娜在記者會上失言遭炎上後，連帶影響在《WE ARE 我們的除夕夜》表演橋段恐遭調整，她日前發聲致歉，表示將退出「高雄櫻花祭」演出，而「高雄櫻花祭」11日宣布新卡司加入金曲台語歌后孫淑媚。
李千娜退出櫻花季！主辦找《陽光女子合唱團》女星救火 神秘嘉賓曝光
電影《陽光女子合唱團》全台票房突破5億元，話題持續延燒，片中表現亮眼的台語金曲歌后孫淑媚，聲勢也跟著水漲船高。高雄櫻花季主辦單位今（11日）公布神祕嘉賓名單，正式宣布孫淑媚將於3月13日登上櫻花季舞台，並安排長達40分鐘的完整演出。
供3盤糖果救票房？《陽光女子合唱團》逆襲內幕曝光
翁倩玉從16歲唱《珊瑚戀》到今年出道60年，成為電影《陽光女子合唱團》最強定心丸；該片票房一路飆升，讓翁倩玉搞笑說：「到（影史）第一名的話，我可能又會昏倒了！」林孝謙坦言：「一開始上映只有五張票，是奶奶（翁倩玉）一直鼓勵我們不要怕，往前走。」如今一張一張票累積起來，劇組感謝觀眾支持台灣電影，「真的很
李千娜因《世紀血案》退出！5億國片女神降臨 孫淑媚接棒櫻花季40分鐘唱好唱滿
電影《陽光女子合唱團》上映至今全台票房勢如破竹，日前已正式突破5億大關，持續刷新國片紀錄！片中關於女性成長與奮鬥的故事賺取觀眾熱淚，更帶動片中表現亮眼的台語金曲歌后孫淑媚聲勢水漲船高。
《陽光女子合唱團》從5張票到5億奇蹟 林孝謙親揭關鍵原因
國片《陽光女子合唱團》票房飆破5億台幣，導演林孝謙12日表示，他們是從第一天只賣5張票開始，一路走到突破5億。除了感謝觀眾支持，他認為最重要的原因，是每個人都想到默默辛苦的媽媽，因為對媽媽的感謝與情感，藉由這部片子被看見。 現象級國片《陽光女子合唱團》持續締造票房佳績，近日正式突破5億大關，距離《海角七號》5.3億紀錄僅一步之遙，有望在本週或下週躍升為國片影史冠軍。 片中飾演「玉英奶奶」的翁倩玉12日也返台為電影宣傳，並與導演林孝謙一同接受媒體訪問。翁倩玉笑說，有人告訴她，如今成了全台灣最出名的奶奶，很高興電影受到觀眾喜愛。不過，她更希望大家看完電影後，能即時表達對媽媽的感謝，因為媽媽的時間是有限的。翁倩玉：『(原音)感謝媽媽，不要錯過那個時間，不可以錯過的，因為到後來你就會後悔為什麼沒有做，我們不要後悔，要去做，跟媽媽說謝謝，帶媽媽去看電影也好啊。』 翁倩玉也透露，晚間將親自走進戲院，感受台灣觀眾的熱情，並帶著在宜蘭女監由受刑人親手製作的糖果與餅乾送給觀眾。她笑說，今晚可能會感動到落淚，希望把這份祝福親手交給戲迷。 談到票房大賣的原因，導演林孝謙表示，其實團隊是從5張票一路走到5億成
【影音】〈台灣文化的省思 - 第21講〉《世紀血案》企圖洗白歷史話語權
文/陳慶坤 視頻位址： https://youtu.be/qCZdg0Wv2vY 各位觀眾朋友大家好！我是陳慶坤。 今...
《陽光女子》爆紅！北監「甜美正妹」真實身分起底！IG美照爆追蹤
（記者張芸瑄／綜合報導）國片《陽光女子合唱團》票房持續攀升，距離5億門檻只差一步。隨著討論度爆棚，片中一位身形 […]
求子艱辛！若綺順產女兒 楊昇達曬照喊：可以叫我楊爸爸了
求子艱辛！若綺順產女兒 楊昇達曬照喊：可以叫我楊爸爸了
《零日攻擊》前進美國國會放映 美退將發文讚「必看作品」
台劇《零日攻擊》啟動2026美國巡迴放映，本月1日起從西雅圖首站一路銜接華府、紐約、休士頓等城市，更在10日晚間於美國國會進行專場放映，吸引約50位參眾議員與國會幕僚觀賞，把台海安全與民主韌性議題帶進美國主流政策圈視野。
曾莞婷靠「1神器」在藝人群驕傲封神！再加碼6位數大紅包豪撒員工
曾莞婷去年拿下戲劇金鐘女配角後，更成為各家品牌爭相邀約的合作對象。近日她第三度擔任網卡品牌代言人，她分享自己在海外曾遭遇的「斷網慘案」，更揭密如何在菲律賓小島靠著神級訊號封神，成為同場藝人們眼中的救星。談到去海外旅遊最怕的事，曾莞婷回憶起一段在歐洲的崩潰經歷。當時她正為品牌進行跨境直播，沒想到當地收
資安署籲春節連網落實「旅遊3要、居家3要」原則 (圖)
數發部資安署12日舉行記者會，資安署長蔡福隆表示，資安防護全年無休，春節期間民眾仍應強化個人資安風險意識，遵循「旅遊3要、居家3要」守則，安心過好年。
蕭煌奇親自掌鏡！紅白舞台後台當「神攝手」 解鎖人夫身分首次「回娘家」
迎接2026馬年新春，華納音樂旗下超人氣群星蕭煌奇、TRASH、FEniX、Karencici受邀參與台視除夕重頭戲《2026超級巨星紅白藝能大賞》，華納群星在後台留下驚喜彩蛋，由「大師兄」蕭煌奇親自掌鏡，為師弟妹們拍下珍貴合影，他幽默笑稱：「這張照片保證有感覺！」
過年選片攻略｜影音平台、電影台必看《侏羅紀世界》《不可能的任務》《小小兵》系列電影這裡追
春節連假就是補完經典系列電影的最佳時機！如果你不想花時間滑片單、不知道從哪一系列開始追，這篇直接幫你整理好2026年春節期間電視台強檔播出片單，以及線上影音平台能一次補齊的系列電影。不論是動作爽片、科幻史詩還是經典冒險，包括在去年陸續推出續集的《侏羅紀世界》、《不可能的任務》、《阿凡達》、預計今年上映續作的《小小兵》、《王者天下》等系列電影都能一口氣追完。過年不只追劇，電影馬拉松更過癮。
等了5年終於當爸！楊昇達迎「小雪寶」曬抱娃照 感性告白若綺
藝人楊昇達與妻子若綺曾因高齡求子之路不順，歷經多年努力與煎熬，終於在今（9日）迎來人生最重要的禮物，女兒「小雪寶」平安誕生。楊昇達開心在社群平台曬出抱著寶寶的照片，畫面中他小心翼翼將女兒摟在懷中，神情溫柔又專注，滿滿父愛溢於言表，瞬間感動無數網友。
76歲翁倩玉拒替身「親自摔比較真」 見《陽光女子》破億直接昏倒
傳奇影后翁倩玉為國片《陽光女子合唱團》旋風回台謝票，她今（12日）除了出席映後活動，也現身與導演林孝謙、編劇呂安弦一同受訪，該片票房已突破5億大關，有望超越18年前《海角七號》創下的5.3億紀錄，成為最賣座台片。翁倩玉笑說，因長居日本無法即時掌握票房，全靠劇組替她「實況轉播」。先前因身體微恙缺席宣傳活動，經休養後已恢復健康，今日現身氣色極佳，加上票房捷報頻傳，讓她直呼：「全身高興的氣都在跑。」
高凌風兒寶弟爆新歡！淪陷「星二代發電機」吳心緹 公開兩人《重生後》真實關係
已故「青蛙王子」高凌風的兒子寶弟（葛兆恩）爆出與吳心緹交往，經紀人回覆兩人是因合作拍攝短劇《重生後我成了富豪家的貓》而走得近，「只是最近重心在宣傳《我說愛你是真的》和吳宗憲-臭男人演唱會，所以還沒有排到這部的宣傳。」
高金素梅「我們習近平」再被點名！高嘉瑜嗆：問政表現讓人質疑立場
即時中心／温芸萱報導對於無黨籍立委高金素梅涉詐領助理費，民進黨立委王世堅竟稱「高金素梅是台灣派，原住民是最忠實的台灣派」，民進黨前立委高嘉瑜今日受訪時就直言，王世堅的發言是對司法信任，但高金素梅過去部分言論，例如「我們習近平」等語，甚至是其過去在立院的問政的確也讓人質疑其立場。無黨籍原住民立委高金素梅近日因涉嫌以人頭詐領助理費，引發各界關注，甚至有傳言將矛頭指向她辦公室所在的立法院青島二館，稱「風水不好」導致風波不斷。對此，曾在青島二館辦公的民進黨前立委高嘉瑜今日受訪時直言，自己過去在二館辦公感覺相當良好，從未覺得有所謂風水問題，「風水之說聽聽就好，不必過度聯想。」高嘉瑜指出，青島二館辦公環境單純，當時僅有8名立委，多為女性立委，氣氛相對單純，且距離立法院中心大樓較遠，反而少了許多是非紛擾，是相當不錯的辦公空間。她也舉例表示，曾在青島二館辦公的前立委林奕華，如今已擔任台北市副市長；陳玉珍委員目前也積極投入金門縣長選舉，顯見與所謂「風水」並無直接關聯。至於外界盛傳在青島二館辦公的立委容易敗選，高嘉瑜則認為，選舉本就有勝有負，「落選在哪裡都有可能」，無須牽強附會。而針對民進黨立委王世堅日前表示「高金素梅是台灣派，原住民是最忠實的台灣派」一說，高嘉瑜回應，王世堅的發言應是基於對司法的尊重與信任。不過，她也坦言，高金素梅過去部分言論與作風，確實引發社會爭議，例如曾說出「我們習近平」等語，讓不少人認為高金素梅「把中國當成她的國家」，高嘉瑜直言，高金素梅過去在立院的問政的確也讓人質疑其立場。最後，高嘉瑜表示，她認同「原住民是最忠實的台灣派」這句話，但若有人藉由原住民身分赴中國獲取不當利益，甚至涉及中資或違反國安相關法規，政府理應依法偵辦。她強調，中國對台滲透與認知作戰無所不在，相關爭議應回歸司法調查，由檢調單位釐清事實真相，再由社會公評。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：快新聞／高金素梅「我們習近平」再被點名！高嘉瑜嗆：問政表現讓人質疑立場 更多民視新聞報導清明節前夕傳川習會？《南華早報》：川普4月初擬赴北京廚餘養豬轉型ING！政院曝192場喊不再使用 占48%豬隻頭數1張圖證實「台灣企業超強」！網驚：難怪中國想統一
（影）《陽光女子合唱團》票房狂飆5億！翁倩玉跨海「數不清幾個零」榮升全台最紅奶奶
電影《陽光女子合唱團》票房狂飆5億，穩坐台片影史票房第二，僅次《海角七號》；國寶級演員翁倩玉飾演的「玉英奶奶」成為全台最紅奶奶；她本週難得從日本飛來台宣傳謝票，化身「票房觀測員」，一開口就讓人笑出來。「我真的沒想到會做這麼大。」翁倩玉今天下午在台談到破5億票房，打趣稱：「看到那幾個零，我都數不清，（
影／《陽光女子合唱團》票房破五億 小薰合體唐振剛自彈自唱主題曲
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人小薰出演電影《陽光女子合唱團》中「楊玉英」的年輕時期，唐振剛則飾演其醫師老公。11日小薰PO出一段影片，只見他合體唐振...
《世紀血案》爭議連環爆！田秋堇「還原林宅血案」 長年自責沒救回雙胞胎
電影《世紀血案》集結寇世勳、李千娜、楊小黎、簡嫚書、夏騰宏等出演，因未取得真實案件當事人林義雄及其家屬同意即進行拍攝，尚未上映便引爆社會高度抵制聲浪。隨著輿論延燒，林義雄的時任助理田秋堇是第一位踏入林宅血案現場的人，她近日在媒體人陳信聰節目中還原當年慘況，坦言至今仍自責若能早一步發現遇害的雙胞胎，也