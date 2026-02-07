李千娜道歉同時開火控片方草率 輿論怒火瞬間全面升級

記者林宜君／台北報導

國片《世紀血案》上映前爭議持續延燒，女星李千娜今（7）日發表長文道歉聲明，除了為自身言論與參與過程致歉，也將焦點指向製作方，直指多次溝通後僅獲「草率回應」，引發外界對製作流程與倫理討論再度升溫。針對改編自「林宅血案」的電影《世紀血案》引發輿論爭議，李千娜發布889字聲明，表示在事件延燒後已主動與製作公司多次溝通，希望能以更負責任的方式處理相關問題，但目前得到的回應仍顯得「草率」，令她感到遺憾。

李千娜也在聲明中說明，自己在片中僅為客串演出，角色為「虛構人物」，並非真實歷史人物。（圖／翻攝自李千娜FB）

李千娜也在聲明中說明，自己在片中僅為客串演出，角色為「虛構人物」，並非真實歷史人物；然而她坦言，當初未完整理解整體劇本架構與歷史脈絡，只專注於角色演出，忽略作品背後所承載的歷史傷痛，對此深感後悔並再次向社會大眾、當事人與家屬致歉。她同時宣布，將把此次參與《世紀血案》的全部片酬捐贈給慈林基金會，強調此舉並非為平息輿論，而是表達面對責任的態度。

李千娜先前在殺青記者會上曾表示事件「好像可能不是那麼嚴重、沒那麼恐怖」。（圖／翻攝自李千娜FB）

《世紀血案》以1980年2月28日發生、至今未破的「林宅血案」為背景進行改編。當年林義雄因美麗島事件遭羈押期間，其住家遭歹徒闖入，母親與雙胞胎女兒遇害，大女兒重傷倖存，案件至今未偵破，被視為台灣白色恐怖時期的重要歷史傷痕之一。由於事件當事人及家屬仍在世，作品宣布拍攝後即被質疑是否取得家屬同意。

此外，李千娜先前在殺青記者會上曾表示事件「好像可能不是那麼嚴重、沒那麼恐怖」，相關發言被剪輯後在網路快速傳播，引發外界強烈反彈，也讓爭議進一步擴大。隨著風波持續延燒，不僅她本人社群平台湧入大量批評留言，家人也受到波及，使事件焦點從電影本身延伸至製作倫理與創作責任的討論。

