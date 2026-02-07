李千娜道歉！認《世紀血案》發言輕率 宣布「片酬全捐出」

電影《世紀血案》因改編台灣重大歷史案件「林宅血案」，遭質疑未取得當事人林義雄及其家屬同意即進行拍攝，在尚未上映前便引發社會強烈反彈。當時在殺青記者會上，李千娜說「如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖」，引發網友砲轟。

李千娜今（7）日透過社群平台發表長文聲明，正面回應爭議，她對於自己在電影《世紀血案》記者會上，輕率的態度和錯誤的言論，未顧及當事人、家屬及整體事件帶給社會的傷害，再一次致上最大的歉意。

李千娜表示，這次造成的傷害已不可逆，自己深刻反省，也明白已經辜負我的專業身分及支持我的朋友，更耗費了許多社會資源，再次抱歉。除了檢討和接受所有的批評，我將此次參與《世紀血案》的全數片酬，捐贈給慈林基金會，強調並非為了換取諒解或平息爭議，而是希望能表達最基本的歉意，也再次對所有被影響的人致上最深的歉意。

李千娜聲明稿 針對這次《世紀血案》電影事件， 我首先要向林義雄本人、及其家人和朋友道歉， 對於我所有的言論和不適當的表達，說對不起。 同時也要向所有感到不適、憤怒或受傷的人道歉， 我虛心接受所有的建議、批評和指教。 對於《世紀血案》製作公司我方已積極溝通， 希望事情能有負責任的處理， 然目前僅獲得草率的回應。 林宅血案這樣極為沉痛的歷史事件， 帶來的社會傷害，不只屬於受害者家屬， 也是整體台灣社會的共同傷痛。 我如今深刻了解，對於整段歷史和悲劇， 只有尊重和敬畏， 因此以個人身份站出來面對。 有關於電影內容， 在沒有完全了解完整劇本架構的情況下， 我只專注於自己是客串的小角色， 忽略了整體的脈絡與份量， 沒做好演員基本應對整體作品和背後真實事件的判斷，更沒有做好合作事實的釐清。 對於以上，我非常後悔，不斷反省。 製作人郭木盛是我因過去拍戲而認識的前輩， 邀請我幫忙四天，客串角色。 劇中我是個雜貨店老闆娘， 最終爲了保護自己的小孩犧牲生命， 是個虛構人物。導演與製作在與我討論時， 表示電影輪廓以「正義」、「希望」的方式重啟事件呈現，沒有講太多。 我因對這個角色共感所以接演， 但忽略了事實本質， 僅以經驗和對人的信任接受邀請， 更甚者，這幾天經大家查證， 才知電影未經林義雄先生本人或家屬同意即進行拍攝，已違反與我司的合約，也是我預料未及。 針對沒有清楚查證，我責無旁貸， 同時也會針對此合作啟動更明確的調查和後續處理。 此外，關於在電影《世紀血案》記者會上， 輕率的態度和錯誤的言論， 未顧及當事人、家屬及整體事件帶給社會的傷害， 再一次，我致上最大的歉意。 林宅血案這樣殘酷的悲劇， 臺灣白色恐怖的這段歷史， 無論是誰或用什麼方式，都應嚴肅面對。 長期以來， 我藉由演藝工作傳遞正面能量、推廣台灣文化和傳統價值，不畏過往， 用心經營我的家庭，從未想傷害任何人， 此次造成的傷害已不可逆，我深刻反省， 也明白已經辜負我的專業身分及支持我的朋友， 更耗費了許多社會資源，再次抱歉。 除了檢討和接受所有的批評， 我將此次參與《世紀血案》的全數片酬， 捐贈給慈林基金會， 這並非為了換取諒解或平息爭議， 而是希望能表達最基本的歉意。 再次對所有被影響的人致上最深的歉意 李千娜

