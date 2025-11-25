李千娜邀亞洲舞王羅志祥尬舞！ 一秒遭看穿動作跳錯好糗

李千娜&李科穎。（圖／寬宏藝術 X 環球音樂）

李千娜將於12月6日在TICC台北國際會議中心舉辦出道18年的首次大型個唱「入戲」，除了有經典好歌及「回憶殺」大合唱外，也會將台語翻唱專輯的電子花車元素放到舞台上。而李千娜在快歌組曲時更將挑戰唱跳歌手，近日勤於練舞的她，除了會若隱若現的小露性感還被要求加強臀部的重點訓練，享受每一次自我挑戰的千娜說：「我希望觀眾能感受到滿滿誠意，這次真的準備了很久！很期待當天可以看到大家一起大合唱。」

李千娜日前街頭突襲藝人鼓手李科穎，當爵士鼓演奏到歌曲〈心花開〉時，零偽裝的李千娜悄悄從後方出現，拿起麥克風跟上鼓點旋律演唱，現場氣氛瞬間high炸！大批人潮上前圍觀，李千娜又再加碼演唱〈再會啦心愛的無緣的人〉，還邀請現場的觀眾朋友一起合唱，清亮嗓音讓人聽得如癡如醉。

廣告 廣告

而跟李千娜同樣都將在12月舉辦演唱會的「亞洲舞王」羅志祥，兩人日前於錄節目時相遇，羅志祥以出道30年的超強前輩之姿，為李千娜加油打氣！千娜則邀羅志祥合舞〈愛人醉落去〉的新編舞蹈，羅志祥一眼就看出李千娜需要修正的地方，李千娜頓時羞愧到滿臉通紅地說：「要不是遇見羅志祥，我竟然沒發現我舞蹈一直是跳錯的，不愧是舞王！」她督促自己要再加緊練習，也希望大家在12月6日「入戲」演唱會上逗陣呦咿呦咿跳起來！

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導