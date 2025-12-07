李千娜開唱急喊腿軟站不穩 女兒顧穎同台飆嗓相擁淚崩

李千娜６日演唱會，女兒顧穎擔任嘉賓。（寬宏藝術x環球音樂提供）

李千娜出道18年，6日首次登上台北國際會議中心舉辦大型個唱「入戲」，女兒顧穎驚喜登場擔任嘉賓，被問到跟媽媽同台的感覺，顧穎直言：「這是你的第一場大型演唱會，也是我第一次站在這麼多人面前唱歌，我覺得非常有意義跟是一個重大任務，很替你開心也想跟你說一聲，辛苦了！」說完李千娜感動擁女兒入懷，兩人眼眶都泛淚了。

李千娜和顧穎合唱〈打勾勾〉，母女倆默契十足，唱完顧穎問：「老闆，要不要先下去休息，喝個水、補個妝？」李千娜正嘟囔著哪有員工叫老闆下台的，顧穎不好意思地說，「媽媽，因為下一首是我要唱。」李千娜才恍然大悟，問顧穎會冷嗎？脫下外套幫她披上，也意外大露美背。

李千娜和顧穎不僅長相有如神複製，顧穎也遺傳了李千娜的好歌喉，日前在《大學聲》節目比賽脫穎而出，現在簽約給媽媽。李千娜首次大型個唱，邀請最重要的人當嘉賓，事先保密到家，連小兒子都不知道。

當晚李千娜身穿時尚黑色線條裝登場，大展穠纖合度的高挑好身材，〈我不允許我再愛上你〉、〈說實話〉、〈跟自己對話〉在一連串動人歌曲後，她直呼：「先休息10分鐘好不好，好緊張喔！一直站不穩，腿好軟喔！」坦言心情緊張。

她接著表示：「因為這是第一場演唱會，所以我想從我的每一個人生階段說起，讓你們從這場演唱會重新認識李千娜；生旦淨丑，這四個角色可以說伴著我一路成長，我常說我是戲棚腳長大的，在經歷很多事、遇到很多阻礙，發現自己會很像武生，勇敢的、毫無畏懼，但又常常像文生那麼灑脫，這些看似負擔的事情，在我的世界裡，最後都會變甜的。」隨即帶來〈甜美的繩索〉、〈愛到站了〉。

特別的是，李千娜把台語翻唱專輯《千娜舞台秀 - 彼段過去經過阮兜口》電子花車元素呈現舞台上，她身穿馬甲上衣，大露22吋螞蟻腰，與舞者們演繹專輯裡〈胭脂馬拄到關老爺〉、〈愛情研究院〉、〈愛人醉落去〉、〈望月想愛人〉、〈孤女的願望〉串起來的熱鬧組曲，宛如大型歌舞廳，將現場氣氛帶向另一波高潮。李千娜老公黃尚禾帶著兒子到場，星友孫鵬、楊貴媚、王彩樺、阿Ken、黃鐙輝都出席力挺。

