李千娜開唱被女兒請下台

李千娜出道18年，6日在台北國際會議中心舉辦大型個唱「入戲」，女兒顧穎驚喜擔任嘉賓。被問到跟媽媽同台的感覺，顧穎對李千娜說：「這是你的第一場大型演唱會，也是我第一次站在這麼多人面前唱歌，我覺得非常有意義跟是一個重大任務，很替你開心也想跟你說一聲『辛苦了！』」語畢李千娜感動擁女兒入懷，兩人眼眶都泛淚了。

李千娜和顧穎不僅長相有如神複製，顧穎也遺傳了李千娜的好歌喉，參加《大學聲》節目比賽脫穎而出，並簽約給媽媽。兩人合唱〈打勾勾〉默契十足，唱完顧穎問：「老闆，要不要先下去休息，喝個水、補個妝？」李千娜則嘟囔著哪有員工叫老闆下台的，顧穎不好意思地表示，「媽媽，因為下一首是我要唱。」李千娜才恍然大悟，問顧穎會冷嗎？脫下外套幫她披上，也意外大露美背。

廣告 廣告

當晚李千娜身穿時尚黑色線條裝登場，演唱〈我不允許我再愛上你〉、〈說實話〉、〈跟自己對話〉，她唱完直呼：「先休息10分鐘好不好，好緊張喔！一直站不穩，腿好軟喔！」坦言首次舉辦個唱心情緊張。

特別的是，她把台語翻唱專輯《千娜舞台秀 - 彼段過去經過阮兜口》電子花車元素搬上舞台，唱〈愛情研究院〉、〈愛人醉落去〉、〈望月想愛人〉、〈孤女的願望〉組曲，將氣氛帶向另一波高潮。老公黃尚禾帶兒子到場，星友孫鵬、楊貴媚、阿Ken、黃鐙輝等出席力挺。