李千娜開跑車、刺青化身「最強小三」！奪愛游安順 對嗆王彩樺：現場不打招呼

王彩樺與李千娜戲外是好友，戲裡共享老公游安順，水火不容。（華映提供）

金馬獎最佳動作設計得主《恨女的逆襲》於今日（8日）舉行記者會，監製何平、導演李宜珊率主演王彩樺、李千娜、林怡婷、黃惟、田翔元、曾皓澤悉數出席。現場焦點圍繞李千娜飾演的神祕角色「小美」，她不僅身負大片刺青、駕駛紅色跑車，更與游安順有一段曖昧關係，被戲中正宮王彩樺視為「最強小三」。

曾皓澤在拍攝中被被演員林毓家擊中肋骨，痛到一個禮拜都被迫休養。(華映提供)

飾演拳擊隊員的黃惟，從46公斤的纖纖少女，每天要吃上至少100克的蛋白質，增肌到54公斤。(華映提供)

李千娜在片中展現剛柔並濟的交際手腕，她笑稱游安順是「成功女人背後的男人」，霸氣自封「海后」。戲外與王彩樺情同母女的她，為了維持片中的壓迫感，開拍前特地傳訊告知王彩樺「現場不打招呼」。王彩樺則爆料，唯有放飯時大家會「出戲」，她常帶著女兒林怡婷包夾游安順，與李千娜上演「爭寵」戲碼，讓游安順直呼壓力好大。

電影《恨女的逆襲》8日舉辦記者會，監製何平、導演李宜珊率主演王彩樺、李千娜、林怡婷、黃惟、田翔元、曾皓澤聯袂出席。(華映提供)

林怡婷憑本片入圍本屆金馬獎最佳新演員。（華映提供）

談及幕後趣事，李千娜分享曾因游安順停車失誤導致她下車卡住、鞋子脫落，她順勢以角色性格痛罵，沒想到游安順反應神速、安撫到位，自然互動獲得導演盛讚。此外，飾演拳擊隊的演員也吃足苦頭，黃惟為了增肌每日攝取逾100克蛋白質，體重從46公斤練到54公斤；曾皓澤更在拍攝中被擊中肋骨，被迫休養一週。

電影邀請金曲歌后李竺芯以作品《拌拌咧》助陣片尾曲。李竺芯觀影後感觸極深，一度哽咽表示對女主角的奮鬥心境深有共鳴，更自曝曾為沉澱心靈學習散打三個月。她認為這是一部尋找自我與夢想的共鳴旅程。《恨女的逆襲》將於1月16日全台熱血上映。

