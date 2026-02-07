李千娜《世紀血案》失言挨轟冷血！遭網友抵制除夕演出 文總反應曝光

李千娜捲入《世紀血案》網路戰火。(資料照，記者潘少棠攝)

〔記者林欣穎／台北報導〕女星李千娜出演電影《世紀血案》，該作改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，近日卻爆出翻拍前未取得前立委林義雄及家屬同意，引發社會高度關注與爭議。李千娜當時受訪提及該事件稱「沒那麼嚴重」遭撻伐炎上，儘管她今(7)日再次發聲聲明道歉仍澆不熄網友怒火，還有網友喊話文化總會，希望能將李千娜在文總的除夕節目演出部分剪掉。

李千娜今發出聲明道歉，坦承失言，「我非常後悔，不斷反省！」強調這次參與拍攝的全數片酬，會捐贈給林義雄創辦的慈林基金會。不過此次風波仍未消停，她今年在文總有《WE ARE 我們的除夕夜》的演出，與女兒顧穎還有台視《2026超級巨星紅白藝能大賞》表演，兩檔節目都已錄製完畢，就有網友提出希望剪掉她演出片段，對此，文總方面未回應，台視同樣未表態。

