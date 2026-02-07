李千娜《世紀血案》失言挨轟！除夕演出遭抵制 文總回應曝光

李千娜近日捲入《世紀血案》失言風波。（圖／翻攝自李千娜IG）





女星李千娜近期出演電影《世紀血案》，該片改編自1980年台灣重大懸案「林宅血案」，而她日前在殺青記者會上卻稱「沒那麼恐怖」，遭到網友炎上，事後李千娜發聲致歉，承諾將捐出全部片酬至慈林基金會，如今風波不斷延燒，李千娜出演的除夕節目《WE ARE 我們的除夕夜》也紛紛遭到網友要求剪掉片段內容。

李千娜先前在《世紀血案》殺青記者會上受訪表示：「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」片段曝光後引發大批網友不滿，紛紛要求文總除夕節目《WE ARE我們的除夕夜》及高雄櫻花季刪除其演出片段。

對此，文總部分暫未回應，不過該節目早在上月就已完成錄製，李千娜與許效舜、孫淑媚、羅時豐及苗可麗在「WE ARE綜藝夜總會」單元中帶來精彩歌舞表演，更獻唱經典歌曲〈心花開〉，若是要刪除該片段，勢必將造成嚴重影響。

事實上，李千娜今早也發出聲明道歉，：「針對這次《世紀血案》電影事件，我首先要向林義雄本人、及其家人和朋友道歉，對於我所有的言論和不適當的表達，說對不起。同時也要向所有感到不適、憤怒或受傷的人道歉，我虛心接受所有的建議、批評和指教。」



