李千娜《世紀血案》失言挨轟！除夕節目遭抵制 文化總會回應：節目將適當調整

國片《世紀血案》改編自台灣真實政治懸案「林宅血案」，預計於2027年上映，但因傳出未事先取得當事人林義雄及家屬同意便進行拍攝，掀起外界撻討，參與演出的李千娜日前更在記者會中，失言稱案件「不是這麼嚴重」遭到炎上抵制，甚至有網友要求文化總會（文總）將李千娜在文總除夕特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》的演出部分刪除。對此，文總今（7）日晚間發聲強調：「經內部與演出單位討論後，節目將進行適當調整」。

文化總會舉辦的除夕節目《WE ARE》因李千娜失言而遭到網友抵制，官方承諾會進行節目調整。（圖／文化總會臉書）

李千娜在《世紀血案》記者會上發表不當發言，不僅遭到網友出征，更有大批粉絲脫粉，揚言抵制所有李千娜的作品與節目，連帶影響到已經拍攝完畢的文化總會除夕節目《WE ARE 我們的除夕夜》，許多民眾紛紛喊話，希望能取消李千娜在節目中的演出。



對此，節目製作方文總7日晚間發出聲明回應，「有關近日各界關心《WE ARE 我們的除夕夜》演出者李千娜發言一事，主辦單位文化總會表示，節目為今（2026）年1月10日預錄，經內部與演出單位討論後，節目將進行適當調整，以符合所有歷年來支持《WE ARE》好朋友們的期待」。

李千娜今日透過社群平台發表長文，向林義雄先生及其家屬道歉，表示虛心接受所有的建議、批評和指教，她坦言「沒做好演員基本應對整體作品和背後真實事件的判斷，更沒有做好合作事實的釐清」，並針對在記者會上引發爭議的發言致歉，「輕率的態度和錯誤的言論，未顧及當事人、家屬及整體事件帶給社會的傷害，再一次，我致上最大的歉意」，並宣布此次參與電影的全部酬勞捐贈給由林義雄創辦的慈林基金會。

