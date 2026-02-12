李千娜《世紀血案》失言掰櫻花季！主辦宣布「台版Jennie」嗨唱40分鐘
統一年度盛事「高雄櫻花季」，主辦單位公布規劃已久的神秘嘉賓名單，邀請孫淑媚擔任演出登上櫻花季舞台，這一次將直接為她安排長達40分鐘的完整演出。
票房突破五億的《陽光女子合唱團》話題不斷，優質電影已成為民眾間熱烈討論的焦點之一，此次櫻花季也將這股陽光能量納入今年春天的舞台規劃之中，邀請來「阿珮」孫淑媚擔任嘉賓。
孫淑媚隨著作品與人氣持續攀升，「阿珮」早已成為備受矚目的焦點，相信她充滿溫度與力量的歌聲，將在櫻花盛開的季節，照亮整個大高雄。
【更多東森娛樂報導】
●明金成病逝4年...遺孀獨帶龍鳳胎 認：學會扛起生活
●狂漲7萬粉！爆紅白富美是蔡幸娟愛女 突宣布消失社群原因曝
●費玉清封麥消失多年！胡瓜、余天憶打牌怪癖 曝神秘近況
其他人也在看
新北酒店妹一招讓人夫暈船 年榨2400萬！他女兒千萬股票也到手
在新北酒店圈打滾的小雯（皆化名），竟讓高齡人夫阿勇深陷情網，靠著「給錢才聯絡」的手段讓男方徹底沉淪，心甘情願掏出超過2400萬元，甚至連價值1000萬元的台泥循環能源科技股票也照收不誤，當元配小英發覺真相後，氣到告上法院，索賠100萬元精神賠償。
律師跳針喊女毒蟲「可教化」！殉職所長父怒回一句KO 對方當場閉嘴
新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，於2024年9月執勤時遭女毒蟲陳嘉瑩開車拖行撞擊護欄，不幸殉職。陳嘉瑩依殺人罪判處死刑，劉家人當庭下跪感謝法官。審判途中，辯護律師強調陳嘉瑩「可教化」，劉宗鑫父親怒回一句，讓對方當場安靜。
明起變天！半個台灣雨彈猛炸 過年天氣一次看懂
明起變天！半個台灣雨彈猛炸 過年天氣一次看懂
大S 6億遺產分法公開！法律現實打臉 S媽「想繼承也沒用」
已故藝人大S（徐熙媛）身後財產動向再度成為外界焦點。外傳遺產高達6億元並出現家族爭產傳聞，不過依台灣現行法律規定，實際繼承順位與分配方式早已有明確規範。林宜君
阿嬤煮菜沒放鹽「檢查卻全紅字」！營養師一看菜單秒懂 大家都被騙了
前幾天在診所衛教室，一位阿姨拿著她的飲食紀錄給營養師看。她很委屈地說：「我煮菜都沒放鹽巴了，為什麼抽血報告數值還是不好？」吃對營養所｜建銘營養師仔細一看，雖然沒放鹽，但為了讓孫子愛吃，她的滷肉加了大量醬油膏，炒菜最後都習慣淋一圈蠔油提鮮。這就是典型的味覺陷阱！ 味覺大騙局：不鹹、不辣、不刺喉 鈉反而更高 我們常以為「鹹＝高鈉」，但其實很多「不鹹、卻很鮮甜」的調味料，鈉含量比鹽巴還可怕。 ▲紅燈區（盡量少用）第一名是「味精」，含鈉量是白醋的1700倍！再來是大家最愛的「蠔油」跟「豆瓣醬」，因為它們加了糖、勾了芡，濃郁的口感會讓你忘記它其實超鹹，一不小心就加過量。 ▲黃燈區（控制用量）蕃茄醬、甜辣醬。這些通常也是「高糖＋高鈉」的組合，沾一點點就好，不要淋滿。 ▲綠燈區（放心使用）多利用白醋、烏醋（鈉含量相對低很多），還有台灣在地好買的蔥、薑、蒜、九層塔、香菜、檸檬。當香氣足夠，大腦就會覺得滿足，不需要那麼多鹹味。 不用戒蠔油 但這個小動作能救你的血管 吃對營養所｜建銘營養師強調，改變飲食習慣很難，所以不會叫你馬上丟掉蠔油。但從今天開始試試看：「把湯匙換小一點」，或是「改用沾的，不要用淋的」
不是黃國昌！邱毅預言高金素梅之後「這2人成賴清德目標」：就是殺雞儆猴
無黨籍立委高金素梅爆出涉貪風波，今（11）日凌晨偵訊期間因身體不適送往台大醫院掛急診，前立委邱毅表示，對高金素梅這樣已經60幾歲的人來說，疲勞偵訊無異於刑求逼供，痛批總統賴清德意在殺雞儆猴、製造寒蟬效應的同時，斷言國民黨立委羅智強、陳玉珍將會是下一個目標。邱毅透過臉書痛批，民進黨政府天天喊著民主、自由、人權，卻對一個60幾歲的人進行馬拉松式的疲勞偵訊，根本就......
藍營票房毒藥出爐！吳子嘉嗆「候選人倒大楣」：連何欣純民調都狂升
即時中心／高睿鴻報導今（2026）年底全國將改選縣市長，各黨皆已緊鑼密鼓備戰，綠營尤其動作迅速，近日多縣市接連完成徵召程序、或已進入初選階段；反觀藍營，多地均出現內部分裂局面，連具有執政優勢、選民結構也有利的新北、台中等大都市，國民黨都還未能喬定候選人。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉辛辣評論說，黨主席鄭麗文整天在罵人、吵架，且不僅喬不定候選人，還想搞「鄭習會」，簡直是票房毒藥，藍營的候選人一個接一個倒大楣。
胸前挖空全看光！侯佩岑「首登春晚」嗨喊：很像回家
胸前挖空全看光！侯佩岑「首登春晚」嗨喊：很像回家
早已絕版！日本人來台發現「童年神級糖果」超驚呆 眾人暴動：想飛台灣
許多人到國外旅遊，不僅會購買當地特產當伴手禮送親友，也會到超商或超市尋找「特別商品」。一名日本網友在台灣發現一款「經典糖果」，忍不住拍照並驚呼：「早已在日本消失的糖果，竟在台灣仍有販售！」貼文曝光後，引發網友熱議。
高金素梅政治生命倒數？她驚爆集體潰敗序曲：剉著等
針對無黨籍立委高金素梅涉貪案，作家趙曉慧說，高金與國民黨以為可以鬆口氣好過年，這是大錯特錯了，接下來將「挫著等」；她也說，高金在寒風中等待的下一次傳喚，這不只是政治生命的倒數計時，更是舔共叛國者在2026戰場上集體潰敗的序曲。
「北一女神」蔡瑞雪變了樣！10連發近照曝光 網驚：差點認不出
女星蔡瑞雪曾就讀北一女中，從學生時期就擁有「北一女神」稱號。近日她在IG分享多張辣照，顯示外型「變了樣」，讓網友看了驚呼連連。
秦始皇為何一生未立皇后？民間流傳：其實他是在等一個人，卻沒等到
秦始皇嬴政橫掃六國，建立了中國歷史上第一個中央集權帝國，成就千古一帝霸業，但他一生最大的歷史謎團，竟是終身不立后。坐擁天下權勢，後宮佳麗三千，為何最重要的皇后之位始終懸空？這不僅是帝王心術的考量，民間更盛傳與一名神秘女子「阿房女」有關。這段未解的後宮懸案，或許藏著這位霸主內心最深層的等待與缺憾。（記者唐家興）
威力彩頭獎上看13.5億！命理師點名「天福星」加持4生肖
（生活中心／綜合報導）威力彩頭獎連續30期槓龜，下一期開獎頭獎累積金額預估上看13.5億元，若一注獨得，將成為 […]
經典賽》台灣隊王牌徐若熙日職首秀遭震撼教育 日媒：苦澀的結果
經典賽台灣隊王牌候選徐若熙加盟軟銀後，今天首度實戰投打練習，日本媒體《西日本體育》報導，徐若熙面對8名打者被敲4支安打，是個「ほろ苦い（有點苦澀）」的結果。徐若熙首打席解決開路先鋒柳町達，隨後被經典賽日本隊國手牧原大成、近藤健介連續安打，雖然讓谷川原健太敲出左外野飛球出局，但又被正木智也敲二壘安打，
又要變天！明冷氣團強襲北台 除夕鋒面恐再報到
（記者許皓庭／綜合報導）今（10）日清晨受強烈輻射冷卻影響，花蓮鳳林出現攝氏 7.5 度全台最低溫。中央氣象署 […]
4生肖、4星座財運噴發！有望抱走威力彩13.5億 命理師：這時辰去買最旺
威力彩頭獎連續30期摃龜，獎金累積上看13.5億元。命理專家小孟老師在臉書分享本週財運最旺4生肖、4星座，以生肖來看，分別是虎、狗、馬、蛇，有望抱回頭獎，更加碼分享旺財秘訣，例如下注前，在口袋依序放入鑰匙、千元大鈔，有助於開啟財庫。
《浪姐7》30人名單曝！林志玲、張曼玉大咖全落空 戴佩妮、詹雯婷掀回憶殺
中國大型歌唱選秀節目《乘風破浪的姐姐》第七季即將在3月開賽，近日30人最終名單正式曝光，卻意外掀起兩極評價。原先網路盛傳的張曼玉、林志玲、徐若瑄、林依晨及昆凌等頂級大咖全數缺席，讓不少期待已久的網友直呼「失望」、「C位感不夠」。不過名單中出現金曲歌后戴佩妮與前F.I.R.主唱詹雯婷，則被點名最有機會掀起強大「回憶殺」。
進口車零關稅，業界最新車價評估 他曝一慘況：國產送醫、純電進殯儀館
台美關稅談盤結果上月千呼萬喚始出來！台灣對等關稅從20%調降為15%，且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN），行政院副院長鄭麗君10日晚間率領談判團隊赴華府，與美國貿易代表署進行最後一次協商。但國民黨立院黨團揭露，美國進口汽車恐降至「零關稅」。對於美國進口車零關稅的影響，YouTuber「Cheap」10日在臉書指出，業內人士預估車價大幅降價的可能性不高。 ......
高金素梅因大陸快篩試劑遭搜 楊植斗嗆：民進黨哪來的底氣？
無黨籍立委高金素梅10日遭台北地檢署搜索住處、立院辦公室以及地方服務處。國民黨台北市議員楊植斗針對高金素梅被控在新冠疫情期間提供大陸快篩試劑一事發出砲轟，質疑高金素梅在疫情期間幫政府解決問題，現在卻成為入罪理由之一，民進黨到底哪來的底氣搜索這樣一位認真的立委。
鄧紫棋穩交8年一度傳秘婚！男友「驚人背景」遭起底 外公曾娶關之琳
G.E.M.鄧紫棋「I AM GLORIA」世界巡迴演唱會2.0台北站，將於4月9日至12日在台北大巨蛋登場，4場共16萬張門票開賣即秒殺，足見高人氣。除了演藝事業表現亮眼，鄧紫棋感情生活也備受關注，與造型師男友Mark Ngai（魏俊杰）穩定交往8年的她，早前一度傳出祕密結婚，不過本人否認。