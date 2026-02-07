李千娜《世紀血案》失言爭議遭抵制 文總宣布《WE ARE》除夕節目「進行調整」

李千娜參與《WE ARE 我們的除夕夜》演出，文總表示節目內容將調整。李鍾泉攝、文總提供

由文化總會主辦的除夕特別節目《WE ARE 我們的除夕夜》，原定邀請藝人李千娜擔任演出嘉賓。然而，隨著李千娜近期針對電影《世紀血案》的發言引發社會高度負面評論，文總今（7日）正式發表聲明，證實該節目內容將進行「適當調整」，以回應社會各界的關心與期待。

李千娜日前在記者會上的發言遭網友砲轟。李鍾泉攝

文總證實節目調整

針對連日來輿論對於演出者李千娜的質疑，主辦單位文化總會今日表示，《WE ARE 我們的除夕夜》節目已於今年 1 月 10 日完成預錄。但在失言風波爆發後，經內部與演出單位密集討論，決定對節目內容進行變動。文總在聲明中明確指出：「節目將進行適當調整，以符合所有歷年來支持《WE ARE》好朋友們的期待。」

爭議起源與失言風波

此次風波源於李千娜在宣傳改編自「林宅血案」的電影《世紀血案》時，在記者會上形容該歷史慘劇「可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖」，此話一出隨即遭到社會大眾與家屬支持者的強力抨擊，被指責對受難者缺乏基本的同理心。此外，該片因未取得受害者家屬林義雄先生的授權便進行拍攝，且導演背景涉及當年警總體系，導致輿論進一步擴大為對演員個人的抵制潮。

李千娜最新回應與道歉

面對排山倒海的批評，李千娜於今日稍早發表 889 字聲明致歉。她坦承在記者會上的表達不當、態度輕率，忽略了歷史事件的重量與對家屬的傷害，對此感到非常後悔與自責。李千娜解釋，自己在片中僅客串飾演一名虛構的雜貨店老闆娘，拍攝期僅 4 天，當時因並未掌握完整劇本脈絡且過度信任製作方才接演。為了表達誠意，她也宣布將此次參與《世紀血案》的所有片酬全數捐贈給由林義雄創辦的「慈林基金會」。

廣告 廣告

文總聲明全文。翻攝Instagram @gacc.tw



回到原文

更多鏡報報導

《世紀血案》爭議延燒！陶晶瑩哽咽介紹「林宅血案」唯一的倖存者 林奐均被砍6刀「從恨中重生」

李千娜為《世紀血案》道歉！認了「沒看全劇本」 宣布捐出片酬給基金會

這部不能拍！女演員曝接《世紀血案》試鏡邀約 讀完劇本就警覺：太多問題

史上最大規模民告官！黃國昌率逾2000名警消遞狀提告討退休金