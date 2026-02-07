李千娜《世紀血案》失言被罵翻 發聲道歉認「非常後悔」片酬全捐出

【緯來新聞網】台片《世紀血案》改編自真實事件「林家血案」，電影才剛殺青就風波不斷，爆出未經家屬林義雄及家屬同意就拍攝。參與演出的李千娜在記者會上表示「不是這麼嚴重」也遭到出征。繼楊小黎、簡嫚書後，李千娜今（7日）也親上火線道歉，表明「我非常後悔，不斷反省」，並表示將此次參與《世紀血案》的全數片酬，捐贈給慈林基金會。

李千娜發聲明道歉，表示《世紀血案》片酬將全數捐出。（圖／記者許方正攝）

「林家血案」發生於1980年，林義雄60多歲母親，以及7歲雙胞胎女兒遭刺殺身亡，至今仍未破案，《世紀血案》以此為本，卻未事先獲得家屬授權拍攝，引發網友撻伐。



李千娜在殺青記者會上表示，電影是以「重啟調查」的視角為拍攝主題，「如果重啟（翻整）這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或沒那麼恐怖，也會重新給了一個答案。」遭到網友炎上。



事件延燒多日，李千娜稍早透過社群發聲道歉，表示事前不知電影未經林義雄先生本人或家屬同意即進行拍攝，製作人郭木盛是她過去拍戲而認識的前輩，她當初是接到邀請，以客串身份加入演出，「沒做好演員基本應對整體作品和背後真實事件的判斷，更沒有做好合作事實的釐清。對於以上，我非常後悔，不斷反省。」



至於記者會上的言論，她也誠心道歉，「關於在電影《世紀血案》記者會上，輕率的態度和錯誤的言論，未顧及當事人、家屬及整體事件帶給社會的傷害，再一次，我致上最大的歉意。」對於外界所有批評她都接受，她還透露《世紀血案》參與片酬將全部捐贈給慈林基金會，「希望能表達最基本的歉意。再次對所有被影響的人致上最深的歉意。」

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

陳子玄想攀豪門倒追醫生同學 跨坐陳謙文鹹濕畫面曝

阿緯掛保證棒棒堂「兵役沒問題」道歉了 再次強調依法體檢免役