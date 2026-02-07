李千娜《世紀血案》失言連環燒！恐丟「除夕演出鏡頭」文總會發聲了

李千娜除夕舞台恐受影響。(資料照，記者潘少棠攝)

〔記者林欣穎／台北報導〕女星李千娜出演電影《世紀血案》，該作改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，近日卻爆出翻拍前未取得前立委林義雄及家屬同意，引發社會高度關注與爭議。李千娜當時受訪提及該事件稱「沒那麼嚴重」遭撻伐炎上，儘管她今(7)日再次發聲聲明道歉仍澆不熄網友怒火，還有網友喊話文化總會，希望能將李千娜在文總的除夕節目演出部分剪掉，對此，文總會晚間也發出聲明回應了。

李千娜今年在文總有《WE ARE 我們的除夕夜》的演出，與女兒顧穎還有台視《2026超級巨星紅白藝能大賞》表演，兩檔節目都已錄製完畢，如今網友提出希望剪掉她演出片段，台視目前尚未表態，而文總稍早則發出聲明表示，節目為2026年1月10日預錄，經內部與演出單位討論後，節目將進行適當調整，以符合所有歷年來支持《WE ARE》好朋友們的期待。這樣看來極可能她個人表演片段將被刪除，若有合唱部分和聊天鏡頭就要看到如何做剪輯處理了。

