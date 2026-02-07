李千娜《世紀血案》失言遭抵制 文總最新回應曝光

女星李千娜出演電影《世紀血案》，不過訪問中一句「沒那麼可怕」遭撻伐炎上。（圖／翻攝自李千娜臉書）





女星李千娜出演改編自「林宅血案」的電影《世紀血案》，不過訪問中一句「沒那麼可怕」遭撻伐炎上，今（7）日她也發聲道歉，不過網友不買單，紛紛喊話文化總會（文總）剪掉她在春節特別節目《WE ARE 我們的除夕夜》的片段。對此，文總也發聲回應了。

李千娜今早表示，「針對這次《世紀血案》電影事件，我首先要向林義雄本人、及其家人和朋友道歉，對於我所有的言論和不適當的表達，說對不起。同時也要向所有感到不適、憤怒或受傷的人道歉，我虛心接受所有的建議、批評和指教。」

儘管李千娜道歉，仍無法平息網友怒火，甚至還有人公開喊話抵制。對此，文總在晚間發聲，「有關近日各界關心《WE ARE 我們的除夕夜》演出者李千娜發言一事，主辦單位文化總會表示，節目為今(2026)年1月10日預錄，經內部與演出單位討論後，節目將進行適當調整，以符合所有歷年來支持《WE ARE》好朋友們的期待。」



