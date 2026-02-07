李千娜《世紀血案》失言！21歲女兒挨轟：妳媽覺得滅門不重要

娛樂中心／徐詩詠報導



藝人李千娜日前在結束拍攝電影《世紀血案》後受訪，談到林義雄在威權體制下所遭遇的悲劇時，竟脫口而出「可能不是那麼嚴重」，讓網友相當傻眼痛批她搞不清狀況。對此李千娜稍早緊急發出道歉聲明，但多數網友仍不買帳，到她以出道的女兒顧穎臉書留言稱「妳媽覺得滅門不嚴重」。

《世紀血案》是以林義雄「林宅血案」悲劇為背景進行拍攝，李千娜當時在《世紀血案》記者會中受訪，指出：「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那如果重啟，可能會重新翻整這件事情，好像不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」此話一出讓網友大為不滿，認為是在淡化歷史傷痛。



林義雄為「林宅血案」的受害者家屬。（圖／民視新聞資料照）





對此，李千娜發出聲明道歉，並強調會將片酬全數捐出。但不少網友認為有家庭、小孩者說出「滅門沒那麼嚴重」相當離譜，也到李千娜已出道的女兒顧穎臉書留言「很替你難過，你媽媽覺得女兒被砍被滅門不嚴重不恐怖」、「唉希望妳不要被妳媽害死」、「你媽媽不尊重當事人的人生經歷，缺乏演員專業，消費他人的滅門血案傷口」、「你媽媽憑什麼替受害者家屬說沒這麼恐怖」、「在民主社會下成長的你真的很幸福，但是他們卻來不及長大，希望你告訴你媽媽，這真的是很恐怖很嚴重的事件」。









林宅血案見報後震驚台灣社會。（圖／民視新聞資料照）





