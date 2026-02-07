李千娜《世紀血案》失言！21歲愛女慘被炎上：妳媽說滅門沒那麼可怕

記者蔡維歆／台北報導

電影《世紀血案》改編自1980年震撼全台、至今未破的政治懸案「林宅血案」，日前舉辦殺青記者會，但劇組被爆未取得當事人林義雄及家屬授權，且主演李千娜脫口「沒那麼嚴重」，引爆網友怒火。李千娜社群連日來遭網友出征，就連她的21歲正妹女兒顧穎也被波及。

顧穎被波及。(圖／資料照）

《世紀血案》是以林義雄「林宅血案」悲劇為背景進行拍攝，李千娜當時在《世紀血案》記者會中受訪，指出：「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那如果重啟，可能會重新翻整這件事情，好像不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」此話一出讓網友大為不滿，認為是在淡化歷史傷痛。

如今網友轉而攻擊李千娜女兒，紛紛憤怒留言，「妳媽媽說被滅門沒那麼可怕欸，不覺得很恐怖嗎？只能說妳的演藝事業也保重了」、「人可以不唸書，但一定要善良」、「叫妳媽出來道歉啦」、「替你難過，妳媽媽覺得女兒被砍不嚴重」。而李千娜稍早也發文道歉，同時宣布捐出片酬。

