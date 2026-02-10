李千娜《世紀血案》惹議！胡瓜曝她「鑽石舞台之夜」如期舉行

胡瓜10日跟余天、余祥銓父子一起進行練團。（郭吉銓攝）

由胡瓜發起，與康康、歐弟共同主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，3月21、22日回歸臺北流行音樂中心（北流），趕在過年前，參與演出的藝人都在百忙之中排除萬難，10日進練團室展開馬拉松式排練，擔任首日演出壓軸的余天，縱使暌違螢光幕7年，一開金口演唱成名曲〈榕樹下〉，依然展現寶刀未老的功力。

2026「鑽石舞台之夜」演唱會台北場，3月21日（六）、22日（日）強勢回歸臺北流行音樂中心，首日有「余天、余祥銓父子＋黃西田」坐鎮，第二天由老蕭壓軸、李千娜加入；完整演出陣容還有：王彩樺、曾心梅、李翊君、翁立友、賴慧如、AKB48 Team TP、鍾采穎等門票已在年代售票系統熱賣中，本次受贈單位為財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會和臺大清寒希望獎助學金，秉持公益之心，持續前行。

這次演唱會中，李千娜擔任第二天演出嘉賓，不過李千娜因電影《世紀血案》記者會上失言遭炎上後，連帶影響在《WE ARE 我們的除夕夜》表演橋段恐遭調整，日前再度發聲致歉，表示將退出高雄《櫻花祭》演出，掀起熱議。

被問及李千娜在「鑽石舞台之夜」演唱會如期舉行？胡瓜表示這幾天不在台灣， 李千娜有向他說「不好意思，影響到你們」，胡瓜也坦言「鑽石舞台之夜」演唱會是做愛心慈善，李千娜也將把唱酬全捐給慈善單位，屆時演出如期舉行。

「鑽石舞台之夜」演唱會10日練團由余天、余祥銓打頭陣，胡瓜全程盯場，據悉三人和黃西田會有一段精彩又好笑的說說唱唱，重現當年秀場式的綜藝幽默，余天昔日聞名四海的「巴掌功」，也將會在3月21日的正式演出重現。春節連續假期即將展開，下週一就是除夕夜，胡瓜、余天、余祥銓除了祝大家新春如意、闔家平安，也各自分享了他們的過年計劃，也不忘呼籲年輕朋友，

除了包紅包給爸媽，還可以為長輩購買「鑽石舞台之夜」演唱會門票，讓他們可以重拾年輕時的歡樂回憶。

