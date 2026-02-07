李千娜《世紀血案》惹議！除夕節目遭抵制 文總證實：會進行調整

除夕節目《WE ARE》因李千娜失言關係遭到抗議和抵制，官方承諾會進行節目調整。（說實話娛樂提供）

電影《世紀血案》因翻拍台灣歷史社會上的重大事件，再加上未取得當事人或家屬的正式授權，引發社會輿論。其中，李千娜不僅在記者會上失言，還在社群開心發文分享殺青後的喜悅，遭到撻伐，也連帶影響已經拍攝完畢的除夕節目《WE ARE 我們的除夕夜》，網路上掀起一波抵制潮。對此，製作單位文化總會於今（7日）晚二度回應了。

文化總會回應：「有關近日各界關心《WE ARE 我們的除夕夜》演出者李千娜發言一事，主辦單位文化總會表示，節目為今(2026)年1月10日預錄，經內部與演出單位討論後，節目將進行適當調整，以符合所有歷年來支持《WE ARE》好朋友們的期待。」

