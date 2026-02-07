李千娜《世紀血案》殺青宴失言遭炎上！打破沉默回應 簡嫚書：不再參與宣傳

《世紀血案》因未獲改編事件當事人授權，及演員在殺青宴上失言遭網友怒轟，李千娜與簡嫚書先後發文道歉，以行動止血。（費思兔提供）

​改編自林宅血案的電影《世紀血案》因未獲授權且導演徐琨華身為前警總發言人孫子的敏感背景，引爆社會怒火。面對日前記者會失言爭議，主演李千娜與簡嫚書今（7）日打破沉默，痛心坦言遭劇組欺瞞，除公開致歉外，簡嫚書更表明不再參與後續宣傳，盼以行動止血。

​電影爭議核心在於導演徐琨華（39歲）被起底為林宅血案發生當年，時任台灣警備總司令部發言人徐梅鄰將軍的孫子。由於當年警備總部被視為血案嫌疑單位之一，由其後代執導此題材且未獲受害者家屬首肯，被外界強烈質疑是「加害者後代掌握話語權」。

李千娜回應全文。

李千娜在殺青記者會上曾表示：「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下...重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖。」此番將滅門慘案形容為「沒那麼嚴重」的言論，被痛批對歷史傷痕極度冷血。

對此，李千娜在今日聲明中承認「言論錯誤、態度輕率」，解釋自己當時未完全了解完整劇本與歷史脈絡，僅受製作人郭木盛之邀客串4天，誤以為電影將以正義視角呈現。同時為表歉意，她也會將全數片酬捐贈「慈林基金會」

​另一位主演簡嫚書則發出沉痛聲明，表示簽約時製作方保證「已取得合法授權」，直到2月1日記者會當天，她才驚覺劇組根本未聯繫當事人，且是透過媒體才得知導演敏感的身家背景。她對於自己抱持「天真以為可以透過演出為此案發聲」的心態，卻無意間成為「加害人之一」感到極度錯愕與羞愧。簡嫚書強調已請律師確認片方違約，「不再參與該片的任何後續宣傳」。

簡嫚書回應全文。

《世紀血案》在製作方隱瞞關鍵資訊、導演家族背景爭議，以及演員失言風波的多重打擊下，上映之路恐將面臨巨大變數。

