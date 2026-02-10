李千娜《世紀血案》殺青酒失言遭炎上 胡瓜一原因挺她續留「鑽石舞台之夜」

余天（右起）、胡瓜、余祥銓今為「鑽石舞台之夜」演唱會練團。艾迪昇傳播提供



李千娜日前在電影《世紀血案》殺青記者會上談及接演初衷時說：「如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重。」遭網友炎上，前天（2╱8）她已宣布退出3月13日的櫻花祭演出，由於她也是3月22日「鑽石舞台之夜」演唱會的卡司，今胡瓜與余天、余祥銓練團時也回應她的去留。

「鑽石舞台之夜」演唱會台北場3月21日、22日在台北流行音樂中心登場，首日有「余天、余祥銓父子+黃西田」坐鎮，第2天由蕭敬騰壓軸、李千娜加入，對於李千娜近日爭議，胡瓜表示：「因為我這幾天都不在台灣，後來她有傳訊息，說不好意思影響我們。」

廣告 廣告

眼見李千娜即使道歉、捐出《世紀血案》的全數片酬給慈林基金會仍止不了火，但胡瓜認為，李千娜當初是發自愛心參加「鑽石舞台之夜」演唱會，「我們在賣票的時候，她就自動加入，她想把錢捐給慈善的這份心很難得」。他告訴李千娜：「我希望如期舉行，倒是妳要不要來唱？」表態支持她演出，也鼓勵她放下，「公益活動一切向善」。

更多太報報導

藝聲最晚接代言「運氣不太好」 自閉不吃晚餐全為一件事

辛曉琪雲頂開唱淚憶屠穎 耳環二度掉落！感應「他來了」

郭書瑤快閃直播破15萬瀏覽 鍾瑶許願《何百芮》變長壽劇