李千娜《世紀血案》爭議波及除夕特別節目 文化總會回應：將進行調整

李千娜（右2）在節目中與許效舜、苗可麗、羅時豐、孫淑媚同台。（圖／文總提供）

改編自真實懸案「林家血案」的電影《世紀血案》，由寇世勳、簡嫚書、楊小黎、李千娜、夏騰宏等人主演，然而由於林宅血案當事人林義雄及其女兒皆仍在世，製片方卻未取得當事人或家屬同意，便將案件改寫拍成電影，引發社會輿論反彈。

李千娜2月初與演員群出席《世紀血案》記者會時，受訪談及相關事件表示：「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」加上當天全程面帶笑容，被部分網友認為態度輕率，相關言論曝光後隨即遭到砲轟。

廣告 廣告

今（7日）李千娜透過聲明正式道歉，向林義雄本人、其家人與朋友致上歉意，並為自己不恰當的言論與表達方式深表歉意。她坦言，自己是在未完全了解電影完整劇本架構的情況下參與演出，僅將重心放在自身客串的小角色，卻忽略整體作品脈絡與事件份量，未能做好演員對作品及其背後真實事件的基本判斷，也沒有充分釐清合作事實，對此感到非常後悔，並持續反省中。

文化總會發出聲明，將對於李千娜在《WE ARE 我們的除夕夜》演出部分進行調整。（圖／報系資料照）

李千娜也指出，經過這幾天各方查證後，才得知電影未經林義雄本人或家屬同意即進行拍攝，已違反與公司之間的合約，亦非她事前所能預料。她表示，對於未能清楚查證相關事實，自己責無旁貸；而記者會上輕率的態度與錯誤言論，未顧及當事人、家屬及整體事件對社會造成的傷害，再次致上最大的歉意。

儘管李千娜已出面致歉，仍有部分網友向文化總會投訴，要求取消她在《WE ARE 我們的除夕夜》中的演出。李千娜在節目中與許效舜、苗可麗、羅時豐、孫淑媚同台，重現「台味歌廳文化」，以歌舞形式致敬本土娛樂歷史。節目中，她身穿水鑽流蘇短裙演唱〈心花開〉，並與眾人合唱〈無言的結局〉，整段演出為完整編排，若單獨刪除李千娜畫面，恐需整段刪除，對節目內容與完整性勢必造成重大影響。

對此，文化總會稍早也發出聲明回應外界關切，表示：「有關近日各界關心《WE ARE 我們的除夕夜》演出者李千娜發言一事，主辦單位文化總會表示，節目為今（2026）年1月10日預錄，經內部與演出單位討論後，節目將進行適當調整，以符合所有歷年來支持《WE ARE》好朋友們的期待。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

佛州冷到「下鬣蜥雨」！23歲男撿屍做成塔可料理 網討論炸鍋

李千娜認輕率發言致歉！ 《世紀血案》片酬全捐慈林基金會

《世紀血案》爭議延燒！林義雄長女林奐均重返聚光燈 金曲舞台見證生命重生