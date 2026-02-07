李千娜《世紀血案》狂失言...正妹女兒被波及 留言區淪陷了

李千娜拍電影《世紀血案》失言，女兒顧穎遭波及。（圖／翻攝自顧穎 臉書）





改編真實事件「林宅血案」的電影《世紀血案》，近日因爆出未獲得授權就拍攝，加上演員在殺青記者會上的言論，直接讓該電影和主演們都被炎上，李千娜女兒顧穎社群留言也淪陷。

電影《世紀血案》殺青記者會上，李千娜對外表示：「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」

該言論一出就引發爭議，而李千娜還在社群分享自己拍攝時候的開心心情，更是直接被網友灌爆，讓她也為了滅火緊急刪文。

不過如今從記者會言論到後續的發文，李千娜都沒有對外回應，這也讓其剛進入演藝圈的女兒顧穎被波及，留言區紛紛開嗆：「你媽媽不尊重當事人的人生經歷，缺乏演員專業，消費他人的滅門血案傷口！」、「身為他的小孩，代替媽媽受難，以你媽媽的標準，也是不嚴重囉？」、「叫妳媽出來道歉」、「本來就不紅了！這下妳媽冷血殺手！讓妳在演藝工作上紅了！而不是唱歌紅。」



