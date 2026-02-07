李千娜《世紀血案》認失言道歉！客串4天「片酬全捐慈林基金會」

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《世紀血案》近來引發一連串爭議，李千娜更稱「沒那麼嚴重」遭到炎上。對此，李千娜今天(7日)發出聲明道歉，坦承失言，「我非常後悔，不斷反省！」強調這次參與拍攝的全數片酬，會捐贈給林義雄創辦的慈林基金會。本報也以條例式方式為您整理李千娜聲明。

由楊小黎(左起)、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏等人主演的電影《世紀血案》，還沒上映就引發爭議與抵制聲浪。(記者潘少棠攝)

一、李千娜道歉

針對這次《世紀血案》電影事件，我首先要向林義雄本人、及其家人和朋友道歉，對於我所有的言論和不適當的表達，說對不起。同時也要向所有感到不適、憤怒或受傷的人道歉，我虛心接受所有的建議、批評和指教。

二、遭電影製作方草率回應

對於《世紀血案》製作公司我方已積極溝通，希望事情能有負責任的處理，然目前僅獲得草率的回應。林宅血案這樣極為沉痛的歷史事件，帶來的社會傷害，不只屬於受害者家屬，也是整體台灣社會的共同傷痛。我如今深刻了解，對於整段歷史和悲劇，只有尊重和敬畏，因此以個人身份站出來面對。

三、應邀客串四天，未充分了解真實事件，對此非常後悔

有關於電影內容，在沒有完全了解完整劇本架構的情況下，我只專注於自己是客串的小角色，忽略了整體的脈絡與份量，沒做好演員基本應對整體作品和背後真實事件的判斷，更沒有做好合作事實的釐清。對於以上，我非常後悔，不斷反省。

製作人郭木盛是我因過去拍戲而認識的前輩，邀請我幫忙四天，客串角色。劇中我是個雜貨店老闆娘，最終爲了保護自己的小孩犧牲生命，是個虛構人物。導演與製作在與我討論時，表示電影輪廓以「正義」、「希望」的方式重啟事件呈現，沒有講太多。我因對這個角色共感所以接演，但忽略了事實本質，僅以經驗和對人的信任接受邀請。

四、不知道原來電影未獲得林義雄或者家屬的授權

更甚者，這幾天經大家查證，才知電影未經林義雄先生本人或家屬同意即進行拍攝，已違反與我司的合約，也是我預料未及。針對沒有清楚查證，我責無旁貸，同時也會針對此合作啟動更明確的調查和後續處理。

五、承認記者會上的輕率態度、錯誤言論

此外，關於在電影《世紀血案》記者會上，輕率的態度和錯誤的言論，未顧及當事人、家屬及整體事件帶給社會的傷害，再一次，我致上最大的歉意。林宅血案這樣殘酷的悲劇，臺灣白色恐怖的這段歷史，無論是誰或用什麼方式，都應嚴肅面對。

六、虛心接受批評，片酬全數捐給慈林基金會

長期以來，我藉由演藝工作傳遞正面能量、推廣台灣文化和傳統價值，不畏過往，用心經營我的家庭，從未想傷害任何人，此次造成的傷害已不可逆，我深刻反省，也明白已經辜負我的專業身分及支持我的朋友，更耗費了許多社會資源，再次抱歉。

除了檢討和接受所有的批評，我將此次參與《世紀血案》的全數片酬，捐贈給慈林基金會，這並非為了換取諒解或平息爭議，而是希望能表達最基本的歉意。再次對所有被影響的人致上最深的歉意。

