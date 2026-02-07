李千娜《世紀血案》道歉無用！網友抵制《WE ARE》 文總回應曝光

李千娜上月錄製《WE ARE 我們的除夕夜》。（資料照片）

李千娜2月初和演員群出席新片《世紀血案》記者會，整個過程露出笑容，加上她說「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」事後遭到砲轟，還有網友投訴文化總會，希望取消李千娜在《WE ARE 我們的除夕夜》的演出。

李千娜在《WE ARE》搭檔許效舜、苗可麗、羅時豐、孫淑媚，重現「台味歌廳文化」演出歌舞表演；李千娜在節目裡身穿水鑽流蘇短裙性感演唱〈心花開〉，也和許效舜、苗可麗、羅時豐、孫淑媚大合唱〈無言的結局〉，若要剔除掉李千娜部分，恐要直接刪除整段演出，對節目勢必造成重大影響。

若要刪減李千娜（右2）表演片段，恐造成嚴重影響。（文總提供）

不過，由於《WE ARE》早已在上月錄製，網友只能要求文總剪掉李千娜的片段內容；對此，文總方面未回應。而李千娜今（7日）對自己在《世紀血案》記者會上的不當言論，發出聲明道歉，但仍止不住風波。

