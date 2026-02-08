李千娜《世紀血案》道歉難止血 掰了櫻花季再說一次對不起

〔記者張釔泠／台北報導〕電影《世紀血案》以「林宅血案」為主軸，卻未獲得林義雄等人授權，李千娜2月初出席記者會時，過程中露出笑容，並提到「好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖」等字句，遭到網友抵制，今天她表示不會出席「櫻花季」演出活動。

李千娜宣布將退出「櫻花季」。(資料照，記者潘少棠攝)

記者會後，李千娜雖已道歉，但網友仍不買單，更投訴文化總會，希望她參與錄製的《WE ARE 我們的除夕夜》能剪掉她的片段。對此，文總已發出聲明表示，節目將進行適當調整。

今天她再宣布將退出「櫻花季」，「對不起，為避免模糊櫻花季活動原本的主旨與氣氛，經審慎評估後決定，我將不出席本次櫻花季演出活動。」她強調：「再次感謝主辦與各方的理解與包容，以及所有朋友的關心，衷心祝福櫻花季，活動順利圓滿。」

