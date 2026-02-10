李千娜《世紀血案》遭抵制退出櫻花季！鑽石舞台如期開唱？胡瓜回應了

〔記者陽昕翰／台北報導〕電影《世紀血案》以「林宅血案」為主軸，卻未獲得林義雄等人授權，引起軒然大波。客串演出的李千娜因為在記者會失言遭網友抵制。她才宣布退出3月中的櫻花季演出，至於是否出席在北流舉辦的「鑽石舞台之夜演唱會」，對此主辦人胡瓜今天也做出回應。

胡瓜主辦「鑽石舞台之夜演唱會」。(資料照，記者潘少棠攝)

胡瓜表示，有收到李千娜傳來的訊息，「我這幾天不在台灣，她有說不好意思影響到你們！」

由於李千娜當初是自動報名參加活動，胡瓜很肯定她的善心，詢問對方意願決定照常登台，「我們鑽石舞台演唱會就是做愛心，她也會酬勞全給慈善單位。」透露演出不會被影響。

