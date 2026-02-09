李千娜《世紀血案》風波延燒 文總證實《WE ARE 我們的除夕夜》演出畫面全數刪除

李千娜在《WE ARE 我們的除夕夜》節目畫面今確定全數刪除。（圖／報系資料照）

李千娜因演出為獲得被害者家屬授權電影《世紀血案》，且在2月初與演員群出席《世紀血案》記者會，受訪全程面帶笑容，被部分網友認為態度輕率，相關言論曝光後隨即遭到砲轟。7日李千娜透過聲明正式道歉，向林義雄本人、其家人與朋友致上歉意，並表示將把參與該片所得片酬全數捐贈慈林基金會，希望表達最基本歉意，強調此舉並非為平息爭議。

受到風波影響，李千娜雖已出面致歉，仍有部分網友向文化總會投訴，要求取消她在《WE ARE 我們的除夕夜》中的演出，當時文總立即做出回應：「有關近日各界關心《WE ARE 我們的除夕夜》演出者李千娜發言一事，主辦單位文化總會表示，節目為今（2026）年1月10日預錄，經內部與演出單位討論後，節目將進行適當調整，以符合所有歷年來支持《WE ARE》好朋友們的期待。」

今（9日）文總更新節目播出內容，「跨界演出陣容集結全方位流量霸主Marz23、情歌王李聖傑、金曲台語歌后黃妃、平民天后徐懷鈺、台饒先驅卜學亮、台韓混血歌手畢書盡、金曲歌后黃妃、玉女掌門人方季惟、陳明眞、許效舜、苗可麗、羅時豐、孫淑媚、Bii畢書盡、黃偉晉、邱鋒澤、黃霆睿、《大嘻哈時代2》總冠軍阿跨面及壓軸魏如萱」，而李千娜演唱〈心花開〉等畫面也確定全數刪除。

此外，李千娜8日已透過社群限時動態宣布退出高雄櫻花季演出。

李千娜（右2）演唱〈心花開〉等畫面也確定全數刪除。（圖／文總提供）

