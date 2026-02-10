李千娜《世紀血案》風波未歇將登公益舞台 胡瓜力挺曝她近況

李千娜因演出未獲被害者家屬授權的電影《世紀血案》遭到炎上。（圖／環球音樂提供）

李千娜日前因演出未獲被害者家屬授權的電影《世紀血案》，並於2月初與演員群出席記者會時受訪全程面帶笑容，被部分網友認為態度輕率，引發外界質疑。相關畫面與言論曝光後，輿論隨即延燒。對此，李千娜於7日透過聲明正式致歉，向林義雄本人及其家人、朋友表達歉意，並表示將把參與該片所得片酬全數捐贈給慈林基金會，作為最基本的道歉與反省，強調並非為平息爭議而為。

8日李千娜再度道歉，並透過社群限時動態宣布退出高雄櫻花季演出。9日，文化總會也確定刪除她在《WE ARE 我們的除夕夜》節目中的播出內容。

今（10日）胡瓜為《鑽石舞台之夜》演唱會進行彩排時受訪，透露已與李千娜通過電話。胡瓜表示，李千娜曾主動詢問是否需要取消演出，但他強調該場演唱會唱酬原本就全數捐作公益，「一切都是善的循環」。至於李千娜目前心情？胡瓜透露：「鼓勵她心情放下就好，公益活動一切向善。」因此會照常演出。

胡瓜（右）今為《鑽石舞台之夜》演唱會進行彩排時受訪，透露已與李千娜通過電話。（圖／方萬民攝）

事實上，事件發生後，胡瓜便曾表示，李千娜是自動自發參與這場公益性質的活動，不會因她近期的爭議而拒絕演出。他也再次呼籲外界不要將個人事件與公益活動混為一談，並強調李千娜不計酬勞、願意將演出所得捐給慈善單位，這正是善的循環，「也希望大家能繼續支持，讓公益演出順利完成」。

