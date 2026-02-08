李千娜、楊小黎道歉仍被罵！《世紀血案》犯大錯 他轟：不知情都藉口

娛樂中心／朱祖儀報導

《世紀血案》引起爭議。（圖／記者鄭孟晃攝影）

電影《世紀血案》改編自台灣重大懸案「林宅血案」，由於翻拍前未取得前立委林義雄及家屬同意，引發爭議，演員李千娜、楊小黎、簡嫚書及夏騰宏等人都發聲說明，但仍未能平復眾人怒火，董事長樂團貝斯手林大鈞（鈞董）也說，「戲要演得好一定要做功課，說不知情都是藉口。」

由於《世紀血案》翻拍未取得林義雄及家屬同意，加上導演徐琨華的祖父被起底是當年警總發言人，讓輿論瞬間炸鍋，演員群也被炎上。李千娜事後發聲明表示，自己是在未完全了解完整劇本架構的情況下，只專注自己的客串小角色的戲份，未做好基本應對整體作品和背後真實事件的判斷；楊小黎則透露，自己拍完才知道未獲授權。

《世紀血案》李千娜。（圖／費思兔文化娛樂股份有限公司提供）

雖然眾多演員出面回應，但仍未能順利將眾人怒火熄滅。林大鈞在臉書指出，其實大部分的演員都不知道自己演的戲最後會以何種方式呈現，無論演員怎麼演，最後仍是導演及劇組決定作品的一切，「但是有些戲還真的不能亂演，尤其拍片的鬼故事很多。」

林大鈞也說，在拍片開鏡時，總能看到劇組拜拜祈求平安順利，「求蒼生、拜鬼神，就是沒有問本人！？」他認為《世紀血案》沒有徵詢被害當事人及家屬就犯了大錯，「製作單位敢拍這個題材，卻躲在後面，讓演員出來當炮灰。」而拍戲要演得好也一定要做功課，因此他認為演員說不知情都是藉口。

