李千娜「沒那麼嚴重」惹議！醫表態抵制：我拒看

改編自1980年「林宅血案」的電影《世紀血案》近日爭議不斷，除了劇組未獲林義雄家屬授權、導演被起底是當年警總發言人的後代，參演的女星李千娜甚至失言稱「可能不是那麼嚴重」、「沒那麼恐怖」，引發全民怒火。對此，經常對時事發表看法的台大名醫施景中直接發聲「抵制」，憤怒寫下「我是不可能去看這一部踐踏台灣人血淚苦痛拍出來的電影」。

揭開黨國血腥黑歷史：施景中驚見「林宅血案」真相

台大名醫施景中7日透過臉書發文，坦言《世紀血案》的爭議經過了一整夜的沸騰後，李千娜脫口稱的「可能不是那麼嚴重」引發出了更多當年國民黨的血腥黑歷史，「我才知道，為什麼民主前輩林義雄在出殯現場跪姿怎麼奇怪？我才知道，他去尋找母親女兒墓地，被黨國以『遊山玩水』為由，又把他抓回去關。後來母親和小孩的遺體，也因為沒人敢出售墓地給他，而冷凍櫃冰了4年，還有許多人，也講出了她們自身的血淚史，不忍卒讀」。

1980年2月28日發生震驚全台的「林宅滅門血案」。（圖／民視新聞資料照）





施景中發聲抵制！「我是不可能去看」

在了解了「林宅血案」的相關內容後，施景中感性寫下「這一切，再加上最近一年多來在國會的荒腔走板演出，我確信KMT（國民黨）真的是台灣的毒瘤，這一切歸功於《世紀血案》電影的推出」。不過即便如此，施景中依舊情硬表態抵制，強調「我是不可能去看這一部踐踏台灣人血淚苦痛拍出來的電影」。





施景中發聲抵制，強調「我是不可能去看這一部踐踏台灣人血淚苦痛拍出來的電影」。（圖／民視新聞網）





李千娜發聲明道歉！認失言「沒那麼嚴重」忽略歷史份量

事實上，在李千娜日前談及林宅血案，失言稱「沒那麼嚴重」後，7日她也發出道歉聲明，承諾將把此次參與《世紀血案》的全數片酬，捐贈給慈林基金會，並向林義雄本人、其家人和朋友道歉，坦言自己忽略了整體的脈絡與份量，沒做好演員基本應對整體作品和背後真實事件的判斷，更沒有做好合作事實的釐清；至於開拍未獲林義雄同意一事，李千娜則透露，是這幾天經大家查證，她才知道電影未經林義雄本人或家屬同意就開拍，已經違反與公司的合約，但沒有清楚查證、她責無旁貸，也會針對此合作啟動更明確的調查和後續處理。





李千娜日前談及林宅血案，失言稱「沒那麼嚴重」引發全民怒火。（圖／民視新聞、李千娜IG）









