李千娜「鑽石之夜」照常演出 胡瓜鬆口2人私下通話內容

胡瓜10日出席練團彩排。林煒凱攝

李千娜因在電影《世紀血案》記者會上失言，相關爭議持續延燒，她日前宣布退出高雄櫻花季演出，而原本年後3月將參與胡瓜、康康、歐弟共同主持的「鑽石舞台之夜」演唱會則不受影響；胡瓜今（10日）出席演唱會練團，受訪問起此事也回應了。

胡瓜今證實已跟李千娜通過電話，李千娜有擔心是否需要取消，但胡瓜強調，李千娜主動加入演出時就說好唱酬全數捐出做公益，一切都是善的循環；至於李千娜心情？胡瓜說：「鼓勵她放下就好，公益活動一切向善。」會支持她照常演出。

北流演唱會倒數40天

由胡瓜發起，與康康、歐弟共同主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，3月21、22日榮耀回歸臺北流行音樂中心（北流），趕在過年前，參與演出的藝人都在百忙之中排除萬難，今進練團室展開馬拉松式排練，擔任首日演出壓軸的余天開金口演唱成名曲〈榕樹下〉，展現寶刀未老功力。演唱會門票已在年代售票系統熱賣。

余天（右起）、胡瓜、余祥銓10日出席練團彩排。林煒凱攝



