李千娜19歲就當媽！再婚黃尚禾甜曬一家五口照：謝謝你們在

【緯來新聞網】以歌手李千娜出道18年，日前首次舉辦售票型大型個人演唱會「入戲」，同時也正積極推廣新專輯並籌備舞台劇。演唱會演出結束後，她特別公開一家五口的合影。照片中包括丈夫黃尚禾、大兒子、女兒顧穎以及年幼的次子，親情氛圍濃厚，畫面溫馨感人。

李千娜甜曬一家五口照。（圖／李千娜IG）

李千娜透過臉書曝光多張演唱會的照片，並配文寫道：「所有的美好，都是有了光影才燦爛的，謝謝走進我生命中的每一道光，才讓我在影子裡能更堅強。」而李千娜則在IG曝光一家五口的照片，畫面中可見她抱著小兒子站在中央，顧穎乖巧依偎在一旁，黃尚禾與大兒子分別在左右，全家人一致穿著黑色T恤，展現整齊與溫暖的一致感。這張難得的全家福也讓不少粉絲感動留言，形容這是她出道以來「最打動人心的畫面之一」。



「謝謝你們在，我愛你們啊！」她感性地說道，家人的支持是她完成演唱會的最大動力。儘管當天賓客眾多，無法與所有人逐一合影，但她承諾未來會準備更充分，「下次我要好好蒐集。」粉絲也在留言區熱烈迴響，讚她「幸福感爆棚」，並期待她分享更多生活點滴。

