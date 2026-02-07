李千那演《世紀血案》發言失當 文總發正式聲明：節目將進行適當調整
娛樂中心／綜合報導
電影《世紀血案》因未事先取得林義雄及家屬授權便進行拍攝，引爆外界諸多質疑與爭議。參與演出的女星李千那在記者會上表示「不是這麼嚴重」遭到出征。李千娜今（7日）親上火線道歉，表明「我非常後悔，不斷反省」，並表示將此次參與《世紀血案》的全數片酬，捐贈給慈林基金會。
而由於李千娜出演的除夕節目《WE ARE 我們的除夕夜》，稍早文化總會發出聲明，表示經內部與演出單位討論後，「節目將進行適當調整，以符合所有歷年來支持《WE ARE》好朋友們的期待。」
【文化總會聲明全文】
有關近日各界關心《WE ARE 我們的除夕夜》演出者李千娜發言一事，主辦單位文化總會表示，節目為今(2026)年1月10日預錄，經內部與演出單位討論後，節目將進行適當調整，以符合所有歷年來支持《WE ARE》好朋友們的期待。
更多三立新聞網報導
女星車禍肇事逃逸「毀容滿臉血」官方認定處罰結果：致人輕傷後逃逸！
女星認了曾受邀《世紀血案》試鏡「看劇本就知不能拍」
(G)I-DLE改名i-dle後悔了！Minnie坦言：沒什麼必要 薇娟也點頭
《世紀血案》演林義雄遭砲轟！夏騰宏道歉「劇組說有授權」認：責無旁貸
其他人也在看
翁滋蔓情牽豪門 北一女校花級舊照曝光超驚艷
北一女校花冊翻開來，名單簡直閃瞎眾人！翁滋蔓、寇乃馨、Selina等前輩的少女時代充滿靈氣，當年穿著小綠綠的制服的丰采，至今仍是傳說，而Lulu也以自然系美貌殺出重圍，後來成為熱門的綜藝主持人。這些女神級學霸如今在演藝圈各據一方，現況更是媒體追逐的焦點。
交往近10年！田中千繪認了「很幸福」78歲父看范逸臣「真實反應曝光」
女星田中千繪今（7日）日首度與彩妝大師父親田中東尼在台接受媒體聯訪，田中千繪也表示為此相當緊張，「爸爸講話會講很多，有時候會忘記在錄影，我也不是專業翻譯，會突然忘記他剛剛講了什麼，昨天也沒睡好。」記者林汝珊
大S逝世週年…范瑋琪墓前脫口「1句」！網淚崩：這樣才是真正的朋友
女星大S（徐熙媛）於2025年過年期間與家人赴日旅遊，感染流感併發肺炎，短短5天便撒手人寰，享年48歲。大S的紀念雕像於逝世一週年之際揭幕，眾多藝人紛紛前往墓前悼念。然而，范瑋琪卻因為脫口一句話，再度引發網友關注。
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
酷龍姜元來陪具俊曄悼念大S！妻「 放閃一舉動」遭轟 原因曝光
女星大S（徐熙媛）逝世滿一周年，丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像，日前於金寶山正式揭幕，酷龍成員姜元來即使行動不便也親自飛來台灣，陪伴多年摯友具俊曄思念大S。未料返韓後，相關貼文卻意外掀起討論。記者林汝珊
劉德華低調妻近況照瘋傳 朱麗倩穿搭藏貴婦行頭！驚人膚況曝光
好久不見的華嫂朱麗倩最近驚喜現身，罕見的近況照在網路上傳開，立刻點燃大家的八卦魂。這位一直以來都超級低調的天王嫂，多年來幾乎消失在鏡頭前，這次難得露面，讓網友們忍不住開始熱烈討論這位華仔背後的女人。
唐治平不認愛！女友曝遭施暴「壓制5小時」 心寒揭內幕：薪水1/3養他
藝人唐治平近日才因走出喪母陰霾、現身粉絲見面會並透露生活逐漸回到軌道，獲得不少正面關注，未料感情話題卻突然炸鍋。其粉專「小編」自稱唐治平女友並上傳一張親吻照，抱怨感情不被承認。小編透露，兩人已交往一年多，期間甚至遭到施暴，引發粉絲與網友一片譁然。
趙薇女兒小四月罕露面！金啡長髮自拍影片曝光 叛逆少女氣息全開
趙薇的女兒小四月近日罕見露面，畫面一曝光立刻引發網路熱議。隨著少女漸漸長大，她的氣質與外貌也開始成為網友關注焦點。林宜君
許瑋甯哽咽談10年前往事 被問楊丞琳尷尬「私下再聊」
許瑋甯發表新書《寫進時間的故事》，6日在世貿國際書展舉辦發表會。書中集結她10年來的成長，被問到最想和過取的自己說些什麼，許瑋甯突然停頓幾秒，忍不住哽咽：「想告訴自己，關於愛，再多做一點，讓對方知道你真的在乎。」
《大長今》之後20年依舊封神！李英愛55歲生日慶生近距離零修圖美到不科學
幕後慶生畫面流出，零修圖狀態反而更驚人從曝光的影片截圖中可以看到，李英愛站在化妝間裡，被工作人員包圍慶生。她接過花束與卡片時，神情溫柔自然，甚至帶著一點靦腆，與稍早在秀場上展現的女王氣場形成迷人反差。最讓網友震撼的，是這組畫面幾乎沒有任何修圖痕跡。近距離...
曾馨瑩、蔡依珊貴婦聚會！5萬元帽子吸睛 林心如、徐若瑄都來了
鴻海集團創辦人郭台銘的夫人曾馨瑩，在農曆新年前，與好友們聚會，包括紅豆食府千金蔡依珊、女星林心如、徐若瑄等人，展現好交情。
102歲人瑞閃婚兒孫懵了「2證人是看護兒、好友」藏玄機 律師曝唯一解方
台北市一名102歲王姓人瑞與照顧他27年的68歲賴姓女看護登記結婚，引爆家屬在醫院上演搶人大戰。家屬質疑賴女利用老翁精神狀況不佳狀況辦理結婚登記，好取得老翁高達8億的財產。對此，律師李怡貞表示，唯一能走的只有離婚，漫漫長路的離婚訴訟。
60歲王月昏迷2度開腦搶命！曾國城嚇揭「病發過程」：她很有福報的人
60歲資深藝人王月去年底在家不慎暈倒當場昏迷，不僅失去記憶，更緊急送醫接受開顱手術取出血塊，「頭蓋骨少了一部分」。當時兒子急忙簽下放棄急救同意書，女兒也自國外趕回台北，之後王月在加護病房昏迷5天後甦醒，再次動手術將頭蓋骨復原。如今曾國城出席三立尾牙也透露王月近況。蔡維歆
王晶公開《賭神》選角秘辛！關之琳本是女主酬勞談不攏 換王祖賢上位
經典港片《賭神》的女主角人選，其實曾差點由另一位大咖女星擔任，幕後故事令人好奇。近日導演王晶公開當年幕後秘辛，揭露選角過程中經紀人與片方的角力。林宜君
台灣影史將洗牌！《陽光女子合唱團》對決《海角七號》奪冠時間曝
由林孝謙執導、改編韓國電影的《陽光女子合唱團》一上映就話題不斷，票房連續25天都穩居第一，截至5日已超過新台幣4.4億、成功擠進台灣影史前3名。對此，九把刀也發聲祝賀，「恭送孝謙導演一路往史上冠軍邁進！」
《豆腐媽媽》替身墜樓重傷！「無勞保、災保」要開罰 民視回應了
民視八點檔《豆腐媽媽》拍攝期間發生替身演員蘇德揚高處墜落重傷事件，引發外界關注。經桃園市政府勞動檢查處連日調查，今確認劇組未落實高處作業的防墜措施，且受傷的替身演員在事發時，連最基本的勞工保險與勞工職業災害保險都未投保，相關違法責任將依法究辦。對此，《豆腐媽媽》是萬星製作的戲，劇組是為幫演員投保「雇
沈玉琳證實將回家過年！親曝「真實體重」確定年後復工
沈玉琳證實將回家過年！親曝「真實體重」確定年後復工
田中千繪彩妝大師父認「范逸臣像我」！病後吐心聲：結婚不等於幸福
田中千繪彩妝大師父認「范逸臣像我」！病後吐心聲：結婚不等於幸福
陳文茜癌末血管感染手術失敗 醫師崩潰連喊三次太難了
資深媒體人陳文茜罹患黑色素癌第四期，近日坦承自己病情千瘡百孔，因人工血管反覆感染導致手術失敗，連經驗豐富的麻醉科主任都崩潰直呼「太難了」，讓外界相當關注她的健康狀況。
小S傳農曆年後復工主持！製作人B2出面回應了 洩她私下真實心聲
小S（徐熙娣）自去年姊姊大S（徐熙媛）辭世後，情緒深受打擊，全面暫別主持多年的節目《小姐不熙娣》，今（5）日節目製作人B2在社群平台貼出與代班主持人sandy（吳姍儒）的合照，並寫下「後會有期」四字，引發外界聯想，小S是否將於年後回歸節目，再度掀起熱議。對此B2今天也回應了。蔡維歆