李千那演《世紀血案》發言失當 文總發正式聲明：節目將進行適當調整

娛樂中心／綜合報導

改編「林宅血案」的電影《世紀血案》李千那（左二）發言失當遭砲轟。（圖／記者鄭孟晃攝影）

電影《世紀血案》因未事先取得林義雄及家屬授權便進行拍攝，引爆外界諸多質疑與爭議。參與演出的女星李千那在記者會上表示「不是這麼嚴重」遭到出征。李千娜今（7日）親上火線道歉，表明「我非常後悔，不斷反省」，並表示將此次參與《世紀血案》的全數片酬，捐贈給慈林基金會。

而由於李千娜出演的除夕節目《WE ARE 我們的除夕夜》，稍早文化總會發出聲明，表示經內部與演出單位討論後，「節目將進行適當調整，以符合所有歷年來支持《WE ARE》好朋友們的期待。」

【文化總會聲明全文】

有關近日各界關心《WE ARE 我們的除夕夜》演出者李千娜發言一事，主辦單位文化總會表示，節目為今(2026)年1月10日預錄，經內部與演出單位討論後，節目將進行適當調整，以符合所有歷年來支持《WE ARE》好朋友們的期待。

