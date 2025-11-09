李卓人鄒幸彤紀念六四遭控「顛覆國家政權」關押1500天 民團籲立即釋放

多個民團今聚集捷運西門町站聲援香港支聯會前正副主席李卓人、鄒幸彤。 圖：周煊惠 / 攝

香港支聯會前正副主席李卓人、鄒幸彤因紀念六四、倡議平反八九民運，2021年9月9日被控「煽動顛覆國家政權」後遭逮補、還押，至今已逾1500天，期間從未審訊過，原訂今年11月11日審訊，又再度延期至2026年1月22日。多個民間團體今（9日）下午於捷運西門站聲援2人，並提出立即無條件釋放2人並撤銷所有控罪、立即廢除並停止執行所有侵犯人權的法律等2訴求。

多個民間團體下午聚集捷運西門站6號出口，共同聲援遭香港政府關押的李卓人、鄒幸彤，包括台灣人權促進會秘書長余宜家、執行委員邱毓斌、國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎、台灣勞工陣線協會秘書長楊書瑋、西藏台灣人權連線秘書長札西慈仁、華人民主書院胡嘉穎、曾遭中國政府關押的台灣人權工作者李明哲與旅居台灣的港人赴湯等人到場發言，並透過電子蠟燭燈排放「六四」。

邱伊翎指出，今天聚集在這不只聲援李卓人、鄒幸彤2人，也聲援全球目前面對愈來愈嚴重且限縮的公民社會空間。據國際特赦組織調查報告顯示，在中國、香港實施國安法後，港府不斷把法律系統性變武器，打壓公民社會空間，用「國家安全」名義限制言論自由、集會結社自由，甚至所謂的「基本法」23條，也都是在這脈絡底下不斷被使用，李卓人、鄒幸彤2人就是這樣的典型的案例。

邱伊翎表示，2人作為香港支聯會的重要領導人物，多年來舉辦一年一度的六四晚會，只不過在追求真相、補償，卻在2021年被逮捕，至今已2025年，沒開啟過任何一次審判，目前又要延到明年1月22日才要開，也不曉得是否真的會展開審查，2人在沒任何法庭審判下，被港府非法任意逮捕、羈押逾4年，完全違反國際人權法的作為，也嚴重侵害了2位人權工作者的人身自由及身心健康，所有人都不應因實踐人權而遭到監禁。

她也呼籲，台灣政府應正視中國政府的域外管轄及跨境鎮壓等嚴重問題，並透過強化我國法治及庇護機制，確保香港的人權工作者在台灣可以獲得真正實質的保障。

李明哲說， 2017年9月，香港支聯會與社民聯遊行中國中央駐香港「中聯辦」抗議，聲援當時被中國政府違法關押的他，李卓人那時說過一句話，「對中國政權而言，只要一批評起他們的人權記錄，中國就認為是顛覆國家政權」。2022年4月，李明哲刑滿回台，非常諷刺的是，他今天要在這聲援曾聲援過他的李卓人。

李明哲強調，支聯會紀念1989年北京天安門六四晚會已持續辦30年，都是用和平的方法進行，鄒幸彤、李卓人、何俊仁一同被控煽動顛覆國家政權罪，該罪最高可判無期徒刑，起訴書指他們三人都用非法手段煽動他人顛覆國家政權，但他們這30年以來，都是用非常和平的方法在提醒世人勿忘歷史，這樣的和平集會，在今天的香港竟變非法手段。

李明哲痛批，如果在香港和平舉辦六四燭光晚會就要被控煽動顛覆國家政權罪，那只是證明中華人民共和國這樣的政權不應出現在現代文明社會，這種反人類、反人權的政權，必須被全世界熱愛民主自由的人民共同顛覆，這是人類文明歷史上最大恥辱。他也提到，台灣長期受到中國武力威脅，台灣人更應從香港「一國兩制」歷史知道，特別是像中國政權這樣的反人類的獨裁者口裡所謂的和平，是違反人權、違反普世價值、違反人類基本文明，任何一個自由人都堅決不能接受。

赴湯表示，港府透控告支聯會的罪名，不單只是控告一個組織，其實是在系統性侵害港人的言論自由、集會結社自由，他要敦促港府停止再用法律侵害港人自由，並馬上釋放所有良心犯，同時也要提醒大家，除了李卓人、鄒幸彤外，現在還有很多被關押、迫害的香港人，也同樣需要我們的關心，呼籲民主國家對港府實施制裁、敦促釋放香港良心犯，讓他們重獲自由。

台灣人權工作者李明哲。 圖：周煊惠 / 攝

在台港人赴湯。 圖：周煊惠 / 攝