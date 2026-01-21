李又汝宣布懷孕！興奮曬超音波照 曝跨年禱告竟成真：不敢相信

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

8點檔女星李又汝今（21）日宣布懷孕好消息，透露自己與老公「修哥」即將迎接兩人第一個孩子。對此，她驚喜回憶，這份幸福竟源自於2024年跨年禱告會上，寫下的2025年第一個願望，直呼：「真的完全不記得自己有許過這個願望，卻在2025年底實現了！」

李又汝宣布懷孕。（圖／民視提供）

談起發現懷孕的過程，李又汝透露，某天突然感到不適甚至一度暈倒，被緊急送醫檢查後，卻發現身體並沒有什麼大礙。就在一頭霧水之際，身邊朋友提醒她，「會不會是懷孕了？」原本她還半信半疑，沒想到一驗孕竟真的出現兩條線，讓她當場又驚又喜，「真的是完全沒想到，卻是人生中最棒的驚喜。」

廣告 廣告

李又汝坦言，自己身體曾有多項不易受孕的狀況，對於能夠自然迎來新生命，她形容這一切，「不可思議，充滿驚喜與感謝。」更感性表示，「感謝主賜給我們這麼美好的祝福。」她也透露，當下除了震驚，內心更多的是滿滿的感恩與感動。

談到老公修哥，李又汝甜蜜表示，對方在得知即將成為父親後，身分與心境迅速轉換，不僅一肩扛起家計，更將她照顧得無微不至，「用行動表達愛我、撐我、護我的決心。」讓她忍不住直呼：「真的是嫁對人了！」夫妻之間的深厚情感，也讓粉絲直呼感動。

對於即將到來的小生命，李又汝以「小小寶貝藍莓」親暱稱呼，感謝孩子選擇來到他們的生命中，成為家中最重要的成員之一，並滿懷期待迎接新成員的誕生。而隨著好消息曝光，李又汝也收到來自演藝圈與粉絲滿滿祝賀，大家紛紛為她的人生新階段送上最溫暖的祝福。





更多FTNN新聞網報導

夏于喬宣布懷孕！曬寶寶超音波照 嗨喊：2025年末得到最大的獎

林又立2月卸貨倒數！與林可彤共創品牌認當過「白老鼠」 孕肚照曝光

網友惡咒「祝你流產一屍兩命」！愛雅親赴警局提告：身為母親無法視若無睹

