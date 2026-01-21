李又汝當媽了！ 昏倒找無原因⋯驗出2條線

李又汝在2025年底迎來人生最大祝福，21日宣布懷孕喜訊，目前剛滿3個月，巧合的是，這份喜悅竟呼應了她在2024年跨年禱告會上寫下的心願，連她自己都忍不住直呼：「真的不敢相信。」

回想發現懷孕的那一刻，李又汝形容一切彷彿被悄悄安排好。某天她突然身體不適，甚至一度暈倒，被緊急送醫檢查後卻未發現明顯異狀，就在滿頭問號之際，身邊朋友一句提醒：「會不會是懷孕？」讓她半信半疑試著驗孕，結果兩條線清楚浮現，當場又驚又喜，「完全沒有心理準備，卻是人生中最美好的意外。」

李又汝坦言，自己過去因身體狀況曾被告知不易受孕，因此能自然迎來新生命，對她而言格外不可思議。她感性表示，這不只是驚喜，更是滿滿的感謝，「感謝主賜下這麼美好的祝福」，也讓她對生命有了全新的體悟。

提到老公修哥，李又汝語氣瞬間柔軟。她透露，對方在得知即將成為父親後，心境明顯轉變，不僅更有責任感，也用實際行動照顧她、撐起這個家，「他真的用行動告訴我，他會愛我、護我、陪我一起走。」一句「嫁對人了」，說得篤定又溫柔。

對於腹中的小生命，李又汝親暱地稱呼孩子為「小小寶貝藍莓」，感謝這個孩子選擇來到他們的生命裡，也期待在不久的將來，迎接這位改變人生的小成員。從禱告開始、在不經意間實現的幸福，成為她此刻最真實的感動。