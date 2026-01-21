李又汝「宣布懷孕」曬超音波照！曾被診斷難受孕 曝過程有如奇蹟「不敢相信」

四季線上/綜合報導

演藝圈再傳喜訊！鳳凰藝人李又汝今日（21日）分享懷孕好消息，透露自己與老公「修哥」即將迎接兩人第一個孩子，消息一出立刻湧入大量祝福。她更驚喜回憶，這份幸福竟源自於2024年跨年禱告會上寫下的2025年第一個願望，直呼：「真的完全不記得自己有許過這個願望，卻在2025年底實現了！」

李又汝宣布懷孕好消息，與老公修哥將迎接兩人第一個孩子。/翻攝李又汝FB

談起發現懷孕的過程，李又汝也分享一段彷彿被安排好的奇妙經歷。她透露，某天突然感到不適甚至一度暈倒，被緊急送醫檢查後，卻發現身體並沒有什麼大礙。就在一頭霧水之際，身邊朋友提醒她：「會不會是懷孕了？」原本她還半信半疑，沒想到一驗孕竟真的出現兩條線，讓她當場又驚又喜，「真的是完全沒想到，卻是人生中最棒的驚喜。」

廣告 廣告

李又汝坦言，自己身體曾有多項不易受孕的狀況，對於能夠自然迎來新生命，她形容這一切「不可思議，充滿驚喜與感謝」，更感性表示：「感謝主賜給我們這麼美好的祝福。」她也透露，當下除了震驚，內心更多的是滿滿的感恩與感動。

成為母親的李又汝，以「小小寶貝藍莓」親暱稱呼腹中寶寶，滿懷期待迎接新生命到來。

談到老公修哥，李又汝更是不吝於放閃，甜蜜表示對方在得知即將成為父親後，身分與心境迅速轉換，不僅一肩扛起家計，更將她照顧得無微不至，「用行動表達愛我、撐我、護我的決心」，讓她忍不住直呼：「真的是嫁對人了！」夫妻之間的深厚情感，也讓粉絲直呼感動。

對於即將到來的小生命，李又汝以「小小寶貝藍莓」親暱稱呼，感謝孩子選擇來到他們的生命中，成為家中最重要的成員之一，並滿懷期待迎接新成員的誕生。這段從禱告開始、在不經意間成真的幸福故事，也讓不少網友直呼「充滿盼望」、「真的被祝福了」。而隨著好消息曝光，李又汝也收到來自演藝圈與粉絲滿滿祝賀，大家紛紛為她的人生新階段送上最溫暖的祝福。

升格準媽媽的李又汝氣色紅潤，散發溫柔光芒。

【看更多】

謝京穎懷雙胞胎「孕肚首曝光」！《好運來》殺青後暫停演戲 甜喊：等我回歸

傅子純驚爆「藏私生子」孩子的媽竟是蘇晏霈？他曬合照親自回應了

《豆腐媽媽》李運慶合體「渣男前輩」吳政澔！怕步「碎蛋」後塵 搞笑急求「保蛋秘笈」

【金鐘入圍好劇】黃鐙輝.李又汝《無主之子》線上看





更多四季線上報導

名模林又立要生了！自曝孕期當白老鼠 驕傲「妹妹」非常健康

王瞳無預警現身攝影棚！同框《豆腐媽媽》潘奕如 引網暴動「加入演出嗎？」

曾智希驚爆《豆腐媽媽》演到憂鬱症？生日當天拍「喪母戲」看劇本就淚崩！