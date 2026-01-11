李吉慶出任DHL國際快遞台灣總經理

DHL國際快遞宣布，即起由DHL國際快遞中亞區樞紐中心總經理李吉慶出任DHL國際快遞台灣總經理一職。（圖：DHL提供）

DHL國際快遞宣布，即起由DHL國際快遞中亞區樞紐中心（Central Asia Hub, CAH）總經理李吉慶（Samuel Lee）出任DHL國際快遞台灣總經理一職。原台灣總經理吳志忠則接任DHL國際快遞亞太區人力資源管理處資深副總裁一職。

李吉慶於一九九八年加入DHL國際快遞，在亞洲多個關鍵策略樞紐包括新加坡、曼谷及北亞的建置與擴展中扮演重要角色。二○一三年，李吉慶出任南亞區樞紐總經理，並於二○二○年接任中亞區樞紐（CAH）總經理一職，二○二三年成功完成總投資額達三·七六億歐元擴建計畫，帶領CAH營運邁向全新里程碑。接任新職後，李吉慶將領導台灣團隊持續提供優質遞送服務，加速推動永續發展。

李吉慶表示，台灣在全球科技供應鏈中扮演舉足輕重角色，也是一個充滿活力、具備強勁成長潛力的市場。隨著台灣企業拓展至新市場及高附加價值產業，穩健且具韌性的跨國供應鏈至關重要，他期待與台灣團隊密切合作，持續提供高品質的國際快遞服務，協助在地中小企業及跨國企業拓展全球業務。

DHL國際快遞於一九七三年進入台灣，深耕台灣逾五十年，超過七千個服務據點與零售通路，團隊由約一千名國際物流專業人員組成，提供在地化專業快遞服務。