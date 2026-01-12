李同榮指台灣落後30年！土方之亂房市崩潰？他提政策白皮書三建議給政府

記者陳韋帆／台北報導

全台營建業正遭遇前所未有的「土方之亂」，不僅造成工地停擺，更可能引發產業系統性崩潰。吉家網董事長李同榮表示，台灣國土政策落後30年，政府過去對土方黑市放任，如今強制取締卻缺乏配套，已導致合法土資場供需嚴重失衡，若不從國土資源化角度長計議，營建工程將陷入生存危機。

地政局資料與行政區表現數據顯示，受元旦全流向管理新制影響，全台土方處理費從每立方公尺1,200元飆漲至3,000元以上，部分熱區漲幅達十倍，導致多處建案因無處去化或成本失控被迫停工。李同榮分析，土方之亂源於四大核心：供需嚴重失衡、合法掩護非法的灰色供應鏈滋生、地方抗爭環境污染阻礙申請，以及政府法規各行其是導致制度失靈。這場危機已非單一縣市問題，而是全國性的國土治理挑戰。

李同榮認為，土方之亂問題若不解，將成為優質城市建設的絆腳石，唯有建立良性的循環系統，房地產營建的安全網才能真正落實。（圖／吉家網提供）

土方政策缺引導引發營建斷鏈 價格飆漲墊高購屋成本

李同榮表示，「美濃大峽谷」弊案僅反映了冰山一角，政府在取締非法時未能同步疏導，導致合法市場供需瞬間斷裂。

目前清運車輛GPS加裝量能不足與電子聯單機制倉促上路，已形同「人為製造」的土石之亂。這不僅讓建商面臨利息支出增加、土建融抽銀根的倒閉風險，長遠來看，失控的營建成本最終將轉嫁至末端售價，導致房價更難下修。政府應停止推責地方，積極介入整合營建署與環保署，建立透明的供需調控機制，而非眼睜睜看著工程系統崩解。

李同榮：台灣土方制度落後30年 三階段策略可解亂象！

李同榮在白皮書中明確提出「止血、重建、資源化」三階段策略。一、短期應緊急設立公有土方暫存場並加速GPS車機安裝認證；二、中期應建置AI供需平台將土方分級分類，並推動「土資場產業化」提升處理效能；三、長期則須重新定義土方為再生資源，於北中南東設立「國家級土方資源園區」，並推動資源化填海造陸計畫。

他認為，台灣國土治理已落後30年，若不將建設用土庫容量納入國土計畫，土方之亂將成為優質城市建設的絆腳石。唯有建立良性的循環系統，房地產營建的安全網才能真正落實。

