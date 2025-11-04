李同榮：房市最壞時期將過！接著爆出多殺多 房價正式開始下跌

記者陳韋帆／台北報導

全台房市買氣谷底盤旋，10月六都建物買賣移轉棟數約1萬6,989棟，年減13.51%，創2018年以來同期新低，但月增5.69%。吉家網董事長李同榮指出，全台買氣最壞時期將過，未來半年將呈現「價格跌幅擴大、交易量遞增」格局。

根據六都地政局統計，2025年1~10月合計交易量年減26.63%，創歷年最大跌幅。六都表現中，高雄年減33.14%居冠、台南年減32.4%次之、桃園年減17.94%第三；各都10月表現，台北年減22.04%、新北年減3.62%、台中年減8.33%、台南年減33.17%、高雄年減16.17%。

廣告 廣告

2024、2025年六都買賣移轉棟數。（圖／吉家網提供）

李同榮指交易量築底房價將下跌 房市買氣可望回升

李同榮指出，2025年首季交易量僅48,028棟、全年估26.5萬至27萬棟，創9年新低。這與2016年房市循環雷同，當時價格下修帶動量能築底。他認為，賣方氣弱將引發「殺價取量」，交易量可望逐步回升。

他並分析，房市降溫導致銀行法72-2條貸款集中度下降，不動產放款水位趨緩，未來政策可能局部鬆綁。若再遇國際溫和降息，換屋族購買力有望回溫，推升交易量遞增。

李同榮：房市將出現多殺多 價跌量增格局確立

李同榮進一步指出，市場將出現「多殺多」現象，投資客因交屋潮面臨虧損壓力，將帶動逃命賣壓，反而刺激剛性買盤進場。加上AI股熱潮推升游資流動，部分資金可望回流房市，使交易量逐漸回升。

他最後強調，「最壞時期將過」指的是量能回升而非價格止跌。2026年房價仍將下修，上半年跌幅擴大，下半年可望止跌。桃園與台中交易表現將領先六都，台北房價則相對抗跌。未來半年房市可望進入「價跌量增」新階段。

更多三立新聞網報導

獨家／信貸利率竟比房貸低？理財美女揭真相：四種人才能撿到便宜！

太子集團遭扣45億！超跑4大神獸、豪宅曝光：驚見2億布加迪、1.6億馬王

趁沈慶京虛禿鷹攻擊中工？取得逾1成股份 寶佳旗下華建公告目的：併購

三峽北大特區「神秘大樓」封樓6年不賣！開價上看8字頭？在地曝實情

