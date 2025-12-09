李吳兄弟續緣苗栗耶誕城 想啖客家美食
苗栗縣政府9日為「2025苗栗耶誕城」舉辦開幕儀式，李吳兄弟受邀擔任特別嘉賓，吳邦崴開心分享喜悅：「我們在『2024苗栗音樂佳餚耶誕城』有許願，希望明年能再來參加這個盛大的活動，願望得以達成我們非常感謝。」李吳兄弟也因該活動和苗栗結緣：「去年是我們第一次在苗栗表演跟主持，苗栗的朋友都很熱情，今年我們除了會帶來新專輯的歌曲和過往的High歌之外，還有讓大家意想不到的經典歌曲。」
吳邦崴還提到，希望趁這次演出空檔好好感受苗栗的美景與美食：「苗栗有蠻多好玩的景點，譬如勝興車站、南庄老街，我們都蠻想去的，還有以前跟爸爸聚餐，我們也都會點客家料理來吃，這次也想去吃吃看當地的客家美食。」
吳潤恩也熱情推薦今年的苗栗耶誕誠：「每天都有不一樣的主題音樂會、燈光秀、美食攤位，我覺得這個耶誕城很特別，很少看到有這樣的系列耶誕活動，還辦這麼多天、這麼熱鬧。」
