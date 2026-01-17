李唯楓直搗女神香閨被嚇傻 「馬桶像3年沒刷」

黃豪平（左起）、董仔、李唯楓、熊熊暢聊戀愛地雷。《戀愛熊天秤》提供



李唯楓上黃豪平、熊熊主持的《戀愛熊天秤》聊最怕遇到的「巨嬰」與「不愛乾淨」的對象，自爆曾到1位女神家作客，沒想到一踏進廁所竟看到宛如「鬼屋」的景象，「那個馬桶看起來像3年沒刷過，垢全是黃的」。他問對方為何不刷洗時，女生竟淡定回：「沒必要刷。」讓他嚇得只想立刻逃離現場。

熊熊也認同不愛乾淨真的很令人崩潰，透露有朋友曾去男生家約會，一進門就看到放了2天、已經乾掉的燒臘便當，更扯的是，2人在床上準備恩愛時，棉被竟突然飛出1隻「小強」，誇張情節讓全場崩潰驚叫。

黃豪平則分享與女友的相處摩擦竟是因為關錯燈，原來他總是搞不清家裡燈的開關位置，女友忍不住碎念：「你平常主持這麼多活動，那麼聰明，怎麼會連燈的開關都搞不清楚！」讓他百口莫辯。

除了檯面上的地雷，熊熊也分析其實「性生活」是維繫感情的重要關鍵，百萬YouTuber董仔深表贊同，自爆與老公海力對房事認知不一，「海力認為房事不是他的第一首選，但我卻很常有需求，雙方對恩愛的頻率認知不一樣，最終利用情趣玩具輔助，讓雙方都能在關係中得到滿足」。她也自曝是「控制狂」，因為即使老公的行事曆上已標註行程，她還是會要求對方親口報告，被熊熊吐槽這行徑真的「超煩人」，但她笑說這是2人之間的「情趣」。

董仔加碼透露婚前曾與「媽寶」曖昧對象共進浪漫晚餐，之後想續攤去看電影，沒想到男方竟語出驚人地說：「我打電話問一下我媽可不可以。」這句話讓她瞬間冷掉，「成年男子沒辦法控管自己想做的事？就算要問也應該偷偷問吧，難道媽媽說不行，我們就原地解散嗎」？

