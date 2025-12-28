李問與女友「交往7年」終成眷屬！鄭超睿回憶與2人淵源：不自覺陪他們走過愛情逐漸成熟的歲月「心中滿是感動」！

國安會副秘書長李問與其女友曾菀妤昨（27日）於台南東門巴克禮教會成婚，兩人都是教徒，婚禮採基督教儀式。對此，主流出版社長鄭超睿提及，他與李問於2019年相識，「正是李問剛開始與菀妤交往的時候」。鄭超睿表示，「這7年，我竟然在不自覺中，陪著他們走過了愛情逐漸成熟的歲月，看著他們在上帝與眾人的祝福中立下盟約，成為夫妻，心中滿是感動」。

鄭超睿於臉書發文指出，一大早開車下台南，參加李問和菀妤的教會婚禮。「一路上，其實心裡滿是感謝：感謝上帝奇妙的安排，讓我能在不同的人生階段，先後認識菀妤與李問，也有幸在不經意之間，成為他們這段愛情的見證者之一」。

鄭超睿提到，或許政治圈的朋友會以為，他是因為李問才出席這場婚禮，「但其實，我更早認識的人是菀妤」。他表示，因為偶爾會為教會公報社寫稿，「過去曾在教會公報社擔任編輯的菀妤，有時會與我聯絡，也讓我對她留下溫暖而可靠的印象」。

鄭超睿回憶，2019年2月，他接受時任民進黨秘書長羅文嘉的邀請，到民進黨中央黨部任職，投入2020年的選戰。鄭超睿說，剛進中央黨部不久，「有一位年輕、有禮、神情真誠的黨工特地走過來向我打招呼，自我介紹說他叫李問，還提到他的朋友在教會公報社工作，認識我，特別請他一定要來向我致意」。

鄭超睿表示，那一刻，他心裡其實小小地起了個念頭，「這位『朋友』，應該不只是朋友吧」。鄭超睿說道，「只是選戰繁忙，加上我向來不太刺探別人的私事，這個猜想便被我輕輕放在心裡」。

鄭超睿續指，後來在工作中，看見李問的能力，「他的中英文素養極佳，有一次聽他替一位講者口譯，翻譯得精準而沉穩，讓人印象深刻」。鄭超睿表示，李問其實完全有條件長留美國，卻選擇回到台灣服兵役，並在2015年放棄美國國籍。「長話短說，在民進黨年輕一代中，他是少數兼具國際視野、語言能力與公共使命感的優秀人才之一」。

鄭超睿接續說道，忙完2020年大選，在進入總統府擔任幕僚之前，「有一天菀妤與我聯絡，說她和李問想約我吃飯」。鄭超睿表示，那次邊吃邊聊，他才百分之百確定，原來我心中那個曾經出現過的猜想，是真的，「他們真的是彼此生命中重要的那個人」。

鄭超睿提到，這些年雖然沒有頻繁聯絡，但始終保持著一份溫暖而安靜的連結，「今年稍早，出版社舉辦《1984台文版》新書發表會時，也特別感動看到李問與菀妤一起前來支持」。鄭超睿說，「那一刻，我心裡很清楚：他們走的，不只是各自的路，而是一條彼此同行、也願意為信念付出的路」。

鄭超睿透露，婚禮當日中午，李問跟他說，「2019年他認識我的時候，正是他剛開始與菀妤交往的時候」。鄭超睿表示，這麼算來，「這7年，我竟然在不自覺中，陪著他們走過了愛情逐漸成熟的歲月」。

最後，鄭超睿說，「看著他們在上帝與眾人的祝福中立下盟約，成為夫妻，身為同時認識他們兩人的朋友，心中滿是感動」。

「若不是耶和華建造房屋，建造的人就枉然勞力」，鄭超睿祝賀道，「願上帝親手建造你們的婚姻，帶領你們一生的道路。誠心祝福，李問與菀妤，新婚快樂、主恩常在」。

