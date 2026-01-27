李啟維偕企業捐助觀護協會

議員李啟維和善心人士捐贈上千公斤米麵及九萬餘元給台南市觀護協會。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

農曆春節將屆，關懷弱勢非行少年及其家庭，議員李啟維邀請各界善心人士及熱心企業，二十七日共同捐助上千公斤米麵及九萬餘元給台南市觀護協會，由理事長江金忠代表接受，社會局長郭乃文也到場鼓勵。

江金忠說，台南市觀護協會本著成立宗旨，長期與法院合作，協助少年法庭舉辦非行少年個別輔導、球類訓練、觀護盃慢速壘球賽等輔導活動，尤其對弱勢非行少年及其家庭，結合各社會資源，提供定期或不定期各項救助。

李啟維表示，近年來青少年犯罪日趨嚴重，社會多聞之色變，非行少年需要的不是標籤，而是被理解與陪伴，希望透過台南市觀護協會長期深耕的輔導工作，讓非行少年在關懷中重新建立方向，回歸正向發展，成為社會最珍貴的力量。

此次寒冬送暖的春節慰問活動，共捐出一一三四公斤的米、五百包的麵及九萬一千六百元，透過實質關懷，為社會注入一股溫暖力量。